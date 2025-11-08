Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, acuză o campanie de fake news: ”Mafiile PSD și AUR bagă mulți bani”

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, acuză o campanie de fake news împotriva sa, declanșată de ”mafiile PSD și AUR”, care ”bagă mulți bani” pentru a ”reveni la conducerea acestui oraș”.

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, acuză o campanie masivă de fake news-uri împotriva sa, arătând că ”mafiile PSD şi AUR bagă mulţi bani şi se gândesc că vor putea reveni la conducerea acestui oraş, că îşi vor putea da din nou autorizaţii de construire în parcuri, aşa cum au dat când s-a ridicat blocul „generalului” cu girofar, Gabriel Oprea”.

”Atenţie! Campanie masivă de fake news-uri împotriva mea. Sunt zeci şi zeci de fake news-uri. După o căutare rapidă, vedem în doar ultimele 3 zile (repet, 3 zile), peste 50 de articole inventate, toate din aceeaşi fabrică de mizerii. Scriu articolele, le împing pe Facebook, sunt preluate pe TikTok, iar seara le discută în prime-time la televiziunile mafioţilor”, scrie Drulă pe Facebook.

”I-am mai văzut în acţiune şi în alte dăţi. O reţea disperată care ştie că pierde Bucureştiul. Drumul onest început de Nicuşor Dan va continua. Mafiile PSD şi AUR bagă mulţi bani şi se gândesc că vor putea reveni la conducerea acestui oraş, că îşi vor putea da din nou autorizaţii de construire în parcuri, aşa cum au dat când s-a ridicat blocul „generalului” cu girofar, Gabriel Oprea. Nu se va întâmpla”, mai spune candidatul USR.

”Oamenii vor o Capitală condusă de oameni onești, nu de mafii”

Potrivit lui Drulă, ”cu toate minciunile şi intoxicările lor, oamenii ştiu să facă diferenţa între adevăr şi minciună”.

”Am fost şi astăzi pe teren, m-am întâlnit cu bucureştenii care locuiesc în localităţile din jurul oraşului, iar oamenii vor un Bucureşti conectat, vor ordine, o Capitală condusă de oameni oneşti, nu de mafii. Pe 7 decembrie, împreună pe drumul onest!”, afirmă Drulă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













