Daniel Băluţă a recitat la TV din Paraziţii, versuri care îl ”inspiră”: ”Proştii par concepuţi pe cale artificială”

Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a recitat versuri ale formaţiei Paraziţii, într-o emisiune ltelevizată. ”Vă dau nişte versuri care mă inspiră”, a spus edilul sectorului 4, care vrea să conducă și Bucureștiul.

În emisiunea Insider politic de la Prima TV, Băluţă a fost pus să aleagă între formațiile BUG Mafia şi Paraziţii.

”Vă dau nişte versuri care mă inspiră. O melodie frumoasă, se numeşte: ”Slalom printre … puncte, puncte (cretini - n.r.)”, a răspuns Daniel Băluţă, apoi a început să recite prima strofă a piesei celor de la Paraziţii.

”Într-o lume mică şi murdară, aşa cum o ştii

Proştii par concepuţi pe cale artificială

Că sunt mulţi ai dreacu’ şi n-au nicio boală”, a recitat, cu exactitate, Daniel Băluţă.

