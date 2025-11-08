Daniel Băluţă a recitat la TV din Paraziţii, versuri care îl ”inspiră”: ”Proştii par concepuţi pe cale artificială”

08-11-2025 | 14:01
Daniel Baluta
Inquam Photos / George Calin

Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a recitat versuri ale formaţiei Paraziţii, într-o emisiune ltelevizată. ”Vă dau nişte versuri care mă inspiră”, a spus edilul sectorului 4, care vrea să conducă și Bucureștiul.

Cristian Matei

În emisiunea Insider politic de la Prima TV, Băluţă a fost pus să aleagă între formațiile BUG Mafia şi Paraziţii.

Vă dau nişte versuri care mă inspiră. O melodie frumoasă, se numeşte: ”Slalom printre … puncte, puncte (cretini - n.r.)”, a răspuns Daniel Băluţă, apoi a început să recite prima strofă a piesei celor de la Paraziţii.

Într-o lume mică şi murdară, aşa cum o ştii
Proştii par concepuţi pe cale artificială
Că sunt mulţi ai dreacu’ şi n-au nicio boală”, a recitat, cu exactitate, Daniel Băluţă.

Ciucu, Băluță și Drulă au început bătălia pentru Primăria Capitalei pe TikTok și Facebook. Ce postează candidații

Citește și...
Daniel Băluţă explică absenţa siglei PSD de pe afişe: „Alegerile pentru Bucureşti ţin de administraţie, nu de politică”
Stiri Politice
Daniel Băluţă explică absenţa siglei PSD de pe afişe: „Alegerile pentru Bucureşti ţin de administraţie, nu de politică”

Social-democratul Daniel Băluţă susţine că se simte la fel de susţinut de către preşedintele Nicuşor Dan cum este susţinut orice candidat pro-european în campania electorală pentru alegerile parţiale pentru Bucureşti.

Ciucu, Băluță și Drulă au început bătălia pentru Primăria Capitalei pe TikTok și Facebook. Ce postează candidații
Stiri Politice
Ciucu, Băluță și Drulă au început bătălia pentru Primăria Capitalei pe TikTok și Facebook. Ce postează candidații

Cu mai puțin de o lună înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei lupta pentru voturi s-a dezlănțuit în mediul online.

Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL
Stiri Politice
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL

Un sondaj realizat de Novel Research în perioada 24-31 octombrie 2025, la comanda PNL, arată o competiție strânsă pentru Primăria București. Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) au peste 24% în intenția de vot.

