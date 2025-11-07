Filmul Congresului PSD, finalizat cu Sorin Grindeanu ales președinte. Adrian Năstase: „Trebuie să scoatem din ideologie LGBT”

07-11-2025 | 19:09
PSD și-a ales conducerea și intră într-o nouă etapă. Sorin Grindeanu a devenit președinte cu drepturi depline, după jumătate de an de interimat.

Peste 3.000 de membri de partid au votat online echipa Grindeanu la Congresul organizat în București. Au fost invitați și foștii președinți Adrian Năstase, Mircea Geoană și Victor Ponta.

A fost înghesuială mare la Romexpo, motiv pentru care startul s-a decalat până când fiecare și-a găsit loc pe scaun. În primul rând, fără să-i sufle nimeni în ceafă, Sorin Grindeanu. De șase luni aștepta momentul acesta, iar în acest timp un singur posibil adversar s-a retras din cursă. 

Reporter: „Atât de iubit să fiți în PSD încât să nu aveți contracandidat?”
Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Vă rog, nu dau declarații.”

În dreapta sa, noul secretar general al PSD, Claudiu Manda. N-au lipsit Marcel Ciolacu, Mihai Tudose, Paul Stănescu, Gabriela Firea sau Lia Olguța Vasilescu. În discursul său, noul șef PSD a lansat acuzații voalate spre partenerii de coaliție.

marius ovidiu isaila
Fost senator PSD, arestat: A promis șpagă de 1 mil. euro ministrului USR al Apărării. Reacție: „Am refuzat categoric”

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Eu cred că dușmanul statului nu este țăranul care vinde fructe și legume la poarta casei, ci faptul că în vămi au fost puși șefi chiar capii unor carteluri ai crimei organizate. Sau că se dă șpagă de milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt. Adică o adaptare modernă a șpăgii de supraviețuire.”

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD: „Eu cred că PSD va trebui să decidă: suntem și noi ascultați, rămânem la guvernare. Suntem puși în geam, când vine factura, mai bine ieșim de la guvernare.”

Foștii lideri ai partidului Adrian Năstase, Mircea Geoană și Victor Ponta au asistat și ei la triumful lui Grindeanu. Dacă primii doi au aplaudat discursurile noului șef al PSD, Victor Ponta a fost ocupat cu ceva important pe telefon.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Vreau un PSD care dă tonul, care are soluții și care oferă speranță reală. Nu mai vreau un PSD care se rușinează în fața criticilor dreptei. Noi suntem PSD.”

Pe unii, discursurile prea lungi i-au plictisit și au profitat când au avut ocazia să iasă afară. Iar momentul votului online a adus confuzie pentru unii, care nu s-au descurcat prea bine cu aplicația.

Alții au ieșit să fumeze și au uitat să voteze. Cu o singură variantă, delegații au apăsat de 2.787 de ori pe numele lui Sorin Grindeanu. Opt s-au abținut.

Social-democrații și-au schimbat statutul, iar PSD se prezintă acum ca un partid modern, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român. S-a votat ștergerea cuvântului „progresist” din valorile care definesc PSD. Foștii președinți nu s-au ferit să ceară o schimbare radicală.

Adrian Năstase, fost președinte PSD: „Dimensiunea națională devine extrem de importantă. Nu exclud o coaliție cu AUR. Trebuie să scoatem din ideologie LGBT.”

Marcel Ciolacu, fost președinte PSD: „Din punctul meu de vedere, USR-ul trebuie să plece din această coaliție.”

Victor Ponta, fost președinte PSD: „Spun că PSD cu USR se va termina prost, cu siguranță, și nu au cum să guverneze împreună.”

La final, nimeni n-a plecat acasă fără o poză cu șeful. Iar unii au ținut să iasă în evidență. Liderii celorlalte partide din coaliția de guvernare n-au fost invitați la Congres.

PSD își alege azi noua conducere. Emoții mari pentru Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului

Etichete: USR, PSD, congres, politica,

Dată publicare: 07-11-2025 19:00

Sorin Grindeanu a fost ales, vineri, în funcţia de preşedinte al PSD, la Congresul extraordinar al partidului, cu 2.787 de voturi "pentru" şi opt abţineri.

 

Un fost senator PSD a fost arestat la propunerea DNA după ce ar fi promis unui martor denunțător că va da 1 milion de euro mită ministrului USR al Apărării în schimbul unor contracte. Fostul senator a mai fost condamnat o dată pentru corupție.

