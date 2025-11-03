Drulă promite: „Nu folosesc Primăria Capitalei ca rampă politică pentru Cotroceni”

Deputatul USR Cătălin Drulă, candidat pentru Primăria Capitalei, a afirmat, luni, că, în cazul în care va câştiga scrutinul din decembrie, nu va fi interesat de participarea la următoarele alegeri prezidenţiale.

Întrebat la Antena 3 CNN dacă i-a garantat preşedintelui Nicuşor Dan că, în cazul în care va ajunge primar general, nu va candida la următoarele alegeri prezidenţiale, Drulă a susţinut că funcţia de edil-şef al Capitalei nu reprezintă o "platformă".

"Pot să vă spun acum că nu voi candida, dar nu am avut aceste discuţii, pentru că nu se pune problema în felul acesta. Dacă pot să fac ceva pentru oraş, vreau să fac ceva pentru oraş. Mă interesează doar o funcţie executivă. Funcţiile de reprezentare nu mi se potrivesc, a mai spus lumea lucrul acesta. Au avut dreptate", a explicat fostul ministru al Transporturilor.

Drulă a precizat că el a fost cel care l-a invitat pe preşedintele Nicuşor Dan la evenimentul de lansare a candidaturii sale pentru PMB.

"E o invitaţie din partea mea, sigur", a spus parlamentarul USR.

Cătălin Drulă a amintit că şi foştii preşedinţi Traian Băsescu şi Klaus Iohannis au participat la evenimente de partid, iar premierul Ilie Bolojan, în perioada în care era preşedinte interimar, a anunţat că va vota cu Crin Antonescu la prezidenţiale.

"Preşedintele în România nu este monarh. Este un om care are opinii, este un om care provine dintr-o luptă politică. Nu facem alegeri ca să învestim un rege, care este deasupra oricăror opinii. Acum, la PSD, înţeleg că ei nu au mai avut de mult preşedinte al României - cred că de vreo 21 de ani - şi atunci probabil mai multă frustrare", a declarat deputatul USR.

Potrivit acestuia, cel mai important subiect care ar trebui abordat în timpul campaniei electorale este cel al unui buget unic metropolitan. O altă temă ar trebui să fie implementarea referendumului privind emiterea autorizaţiilor de construire, astfel încât să nu mai existe "ghetouri urbane" aprobate de primarii de sector.

El a indicat proiecte pe care doreşte să le implementeze dacă va câştiga alegerile, subliniind însă că toate aceste investiţii vor fi limitate dacă nu va fi pus în aplicare referendumul local privind modul de împărţire a banilor între primăriile din Capitală.

"Eu îmi doresc să luăm Metroul la Capitală şi să îl integrăm cu STB-ul şi să facem linia de metrou M5 de la Eroilor la Universitate, la Iancului. (...) Pe locul doi: reabilitări de bulevarde mari ale Capitalei. Vă dau un singur exemplu: Bulevardul Ion Mihalache e într-o stare dezastruoasă. Pachetul de proiecte de linii de tramvai. Spre exemplu, linia 23, pe Calea Dudeşti. Sare tramvaiul de pe şine. Continuarea între tramvaiul din Rahova şi cel care merge pe zona Colentina; deci, o diagonală a Capitalei. Regenerarea unor zone urbane ample, cum ar fi pieţele mari Piaţa Victoriei, Piaţa Revoluţiei - care acum sunt parcări. Regenerare urbană înseamnă să împărţim acel spaţiu mai echitabil: să aibă şi spaţiu verde, să aibă zonă pietonală, să fie terase, să putem trăi şi să ieşim în oraş", a explicat candidatul USR.

