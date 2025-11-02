Programul electoral al lui Cătălin Drulă, deputat de Timiș care se vrea primarul Capitalei. Nicușor Dan îl încurajează

Cătălin Drulă și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei. Susținut de USR, actualul deputat de Timiș a fost flancat la evenimentul de lansare de liderul partidului, Dominic Fritz, dar și de președintele României, Nicușor Dan.

Pentru a apărea pe buletinul de vot de pe 7 decembrie, Cătălin Drulă are nevoie de 18.000 de semnături.

Cătălin Drulă a intrat oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. La evenimentul de lansare a candidaturii i-au fost alături soția, cei doi copii, 400 de membri și fani USR, dar și președintele Nicușor Dan, fondatorul Uniunii.

Nicușor Dan, președintele României: „Nu ne-am mai văzut de mult timp, dar cred că am trăit împreună ultimii 5 ani. Vreau să rămâneți convinși că în calitate de locuitor al acestui oraș și cu niște atribuții pe care Constituția și sistemul legislativ mi le dau, mă interesează direcția în care orașul merge și vă mulțumesc pentru ceea ce faceți. Vă încurajez să faceți în continuare și veți avea mine un partener.”

Reporter: Veți merge și la ceilalți candidați?

Nicușor Dan: „În funcție de invitații, de program.”

Deputat de Timiș, Cătălin Drulă vrea să readucă Primăria Capitalei în curtea USR, cu un slogan împrumutat de la Nicușor Dan: „Pe drumul onest”. Promite că el va fi cel care va rezolva problema traficului din Capitală, că va reabilita 800 de kilometri de conducte în cel mult șase ani, dar și că în şcoli nu se vor mai vinde droguri.

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei: „Până la urmă ce facem noi aici este despre cum construim lumea de mâine. Este despre exemplul pe care îl dăm pentru copiii noştri. Eu, ca bucureştean, ca tată, trăiesc în acest oraș și-mi doresc să-l facem mai bun, mai prietenos, mai ordonat, și vă chem alături de mine să le spunem și să le arătăm copiilor noștri în fiecare zi că putem reuși împreună pe drumul onest.”

Liderul USR, Dominic Fritz, l-a acompaniat cu înțepături îndreptate spre principalii rivali, Ciprian Ciucu și Daniel Băluță.

Dominic Fritz, președintele USR: „Cine l-a atacat pe Nicușor Dan, cine l-a sabotat pe Nicușor Dan, cine l-a blocat pe Nicușor Dan nu poate să aibă pretenții acum să fie succesorul lui. Și la fel, cine a stat lângă alde Ciucă, lângă alde Ciolacu, lângă alde Crin Antonescu”.

Pentru alegerile programate pe 7 decembrie, doritorii îşi pot depune candidaturile până pe 17 noiembrie.

Pe lângă Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, și-au mai anunțat candidatura pentru postul de primar al Capitalei: Anca Alexandrescu, Vlad Gheorghe, Liviu Negoiță, Dan Trifu, George Burcea și Alexandru Zidaru.

