Programul electoral al lui Cătălin Drulă, deputat de Timiș care se vrea primarul Capitalei. Nicușor Dan îl încurajează

Stiri Politice
02-11-2025 | 19:47
×
Codul embed a fost copiat

Cătălin Drulă și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei. Susținut de USR, actualul deputat de Timiș a fost flancat la evenimentul de lansare de liderul partidului, Dominic Fritz, dar și de președintele României, Nicușor Dan.

autor
Constantin Toma

Pentru a apărea pe buletinul de vot de pe 7 decembrie, Cătălin Drulă are nevoie de 18.000 de semnături.

Cătălin Drulă a intrat oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. La evenimentul de lansare a candidaturii i-au fost alături soția, cei doi copii, 400 de membri și fani USR, dar și președintele Nicușor Dan, fondatorul Uniunii.

Nicușor Dan, președintele României: Nu ne-am mai văzut de mult timp, dar cred că am trăit împreună ultimii 5 ani. Vreau să rămâneți convinși că în calitate de locuitor al acestui oraș și cu niște atribuții pe care Constituția și sistemul legislativ mi le dau, mă interesează direcția în care orașul merge și vă mulțumesc pentru ceea ce faceți. Vă încurajez să faceți în continuare și veți avea mine un partener.

Reporter: Veți merge și la ceilalți candidați?

Citește și
Catalin Drula
Cătălin Drulă: „La Transporturi am gestionat un buget mai mare decât bugetul Capitalei, plus cele șase sectoare”

Nicușor Dan: „În funcție de invitații, de program.

Deputat de Timiș, Cătălin Drulă vrea să readucă Primăria Capitalei în curtea USR, cu un slogan împrumutat de la Nicușor Dan: „Pe drumul onest”. Promite că el va fi cel care va rezolva problema traficului din Capitală, că va reabilita 800 de kilometri de conducte în cel mult șase ani, dar și că în şcoli nu se vor mai vinde droguri.

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei: Până la urmă ce facem noi aici este despre cum construim lumea de mâine. Este despre exemplul pe care îl dăm pentru copiii noştri. Eu, ca bucureştean, ca tată, trăiesc în acest oraș și-mi doresc să-l facem mai bun, mai prietenos, mai ordonat, și vă chem alături de mine să le spunem și să le arătăm copiilor noștri în fiecare zi că putem reuși împreună pe drumul onest.

Liderul USR, Dominic Fritz, l-a acompaniat cu înțepături îndreptate spre principalii rivali, Ciprian Ciucu și Daniel Băluță.

Dominic Fritz, președintele USR: Cine l-a atacat pe Nicușor Dan, cine l-a sabotat pe Nicușor Dan, cine l-a blocat pe Nicușor Dan nu poate să aibă pretenții acum să fie succesorul lui. Și la fel, cine a stat lângă alde Ciucă, lângă alde Ciolacu, lângă alde Crin Antonescu”.

Pentru alegerile programate pe 7 decembrie, doritorii îşi pot depune candidaturile până pe 17 noiembrie.

Pe lângă Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, și-au mai anunțat candidatura pentru postul de primar al Capitalei: Anca Alexandrescu, Vlad Gheorghe, Liviu Negoiță, Dan Trifu, George Burcea și Alexandru Zidaru.

Sursa: Pro TV

Etichete: nicusor dan, catalin drula, primaria capitalei, alegeri locale,

Dată publicare: 02-11-2025 18:57

Articol recomandat de sport.ro
Finalista de la Australian Open își caută partenerul pe Tinder: ”Dacă intenționezi să minți cu asta, nu-mi scrie”
Finalista de la Australian Open își caută partenerul pe Tinder: ”Dacă intenționezi să minți cu asta, nu-mi scrie”
Citește și...
Cătălin Drulă, lansat de USR, oficial, în cursa pentru Primărie. Nicușor Dan: „Lunga luptă între infrastructură şi panseluțe”
Stiri Politice
Cătălin Drulă, lansat de USR, oficial, în cursa pentru Primărie. Nicușor Dan: „Lunga luptă între infrastructură şi panseluțe”

Deputatul Cătălin Drulă este lansat oficial, duminică, de USR, în cursa pentru Primăria Capitalei. El spune că are susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan şi vrea să îi continue proiectele la Bucureşti.

Cătălin Drulă: „La Transporturi am gestionat un buget mai mare decât bugetul Capitalei, plus cele șase sectoare”
Stiri actuale
Cătălin Drulă: „La Transporturi am gestionat un buget mai mare decât bugetul Capitalei, plus cele șase sectoare”

Candidatul USR pentru Primăria Bucureşti, Cătălin Drulă, afirmă, marţi seară, că vorbeşte mult despre bugetul Capitalei pentru că ştie cât de importantă este bugetarea corectă pentru serviciile publice.

Drulă vrea susținerea PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei, dar nu ar renunța în favoarea lui Ciucu
Stiri Politice
Drulă vrea susținerea PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei, dar nu ar renunța în favoarea lui Ciucu

Cătălin Drulă a spus joi că și-ar dori susținerea PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei, subliniind că nu există nicio aliniere cu PSD, iar Sorin Grindeanu ar prefera ca USR să nu existe. Însă, Drulă nu ar renunța în favoarea lui Ciprian Ciucu. 

Zamfir atacă USR după declarațiile lui Drulă. „Să nu uite că nu sunt miezul guvernării şi se poate guverna țara şi fără ei”
Stiri Politice
Zamfir atacă USR după declarațiile lui Drulă. „Să nu uite că nu sunt miezul guvernării şi se poate guverna țara şi fără ei”

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, i-a răspuns luni lui Cătălin Drulă (USR), după ce acesta afirmase că nu PSD decide când au loc alegerile în Capitală.

Cătălin Drulă: ”Nu PSD decide dacă avem alegeri la București! Avem o lege pentru asta. E un drept democratic”
Stiri Politice
Cătălin Drulă: ”Nu PSD decide dacă avem alegeri la București! Avem o lege pentru asta. E un drept democratic”

 

Deputatul USR Cătălin Drulă, posibil candidat comun la Primăria Capitalei din partea USR și PNL, afirmă că ”vom avea alegeri pentru Primăria Capitalei în această toamnă”, în noiembrie, ”pentru că așa e legal și așa e moral și democratic”.

Recomandări
Nicușor Dan: Retragerea trupelor americane din Europa „are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea”
Stiri actuale
Nicușor Dan: Retragerea trupelor americane din Europa „are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea”

Președintele a anunțat că șeful NATO, Mark Rutte, va sosi la București săptămâna viitoare. "Lucrul cel mai important este o prezență economică mult sporită a companiilor americane în România" a spus Nicușor Dan.

30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în Româna, după decenii de exil
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în Româna, după decenii de exil

Retrospectiva Știrilor PRO TV ne duce înapoi în anul 1997, un an al speranțelor și al provocărilor. Un an în care România a simțit greutatea crizei economice, dar și fiorul schimbării.

Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”
Stiri externe
Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”

Marea Britanie este în stare de șoc, după un atac armat, petrecut într-un tren de călători. Din cei 11 oameni care au fost răniți, 2 sunt în stare critică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 02 Noiembrie 2025

30:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 23

21:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28