Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR susține că are sprijinul preşedintelui

Deputatul Cătălin Drulă este lansat oficial, duminică, de USR, în cursa pentru Primăria Capitalei. El spune că are susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan şi vrea să îi continue proiectele la Bucureşti.

Acesta se află, potrivit ultimelor sondaje, pe locul trei şi se luptă cu candidatul PSD, Daniel Băluţă şi cel al PNL, Ciprian Ciucu.

Deputatul USR de Timiş, Cătălin Drulă, este lansat oficial, duminică, în cursa pentru Primăria Municipiului Bucureşti, în urma Conferinţei Municipale a filialei Bucureşti şi şedinţei Biroului Naţional al USR. Evenimentul va avea loc de la ora 13:00, în prezenţa a 400 de membri şi simpatizanţi USR.

Sprijinul președintelui

Preşedintele Nicuşor Dan declara despre Cătălin Drulă că îndeplineşte profilul de Primar General al Capitalei, el arătând că cineva care are expertiză pe transporturi e bine venit în această competiţie.

Cătălin Drulă a afirmat, ulterior, în declaraţiile publice, că are sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan pentru candidatura la Primăria Capitalei.

El declara recent că relaţia sa cu Nicuşor Dan este una publică şi clară. „Noi lucrăm la acest proiect al Bucureştiului de foarte mult timp, împreună, am făcut-o din toate poziţiile pe care le-am avut. La Ministerul Transportului am introdus acel bilet unic pentru transportul de suprafaţă şi de metrou. Am sprijinul preşedintelui în mod concret şi cred că îşi doreşte ca eu să fiu primar”, spunea Drulă.

Pe locul trei în preferinețe votanților

Cătălin Drulă se află, potrivit ultimelor sondaje, pe locul trei în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul PSD, Daniel Băluţă se situează pe primul loc în intenţiile de vot, fiind urmat, la diferenţă de două procente, de Ciprian Ciucu (PNL) şi de Cătălin Drulă (USR), potrivit unui sondaj Avangarde. Sondajul mai arată că Anca Alexandrescu se află pe locul 4, cu 16%.

Până în prezent, şi-au anunţat candidatura la Primăria Municipiului Bucureşti Daniel Băluţă (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), jurnalista Anca Alexandrescu, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, fostul primar al Sectorului 3, Liviu Negoiţă, din partea PUSL, Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut sub numele de Makaveli şi actorul George Burcea, din partea Partidului Oamenilor Tineri.

Parlamentar de Timiş, fost preşedinte al USR şi fost ministru al Transporturilor

Cătălin Drulă este deputat de Timiş la al treilea mandat. În decembrie 2020 a fost numit ministru al Transporturilor şi Infrastructurii. De profesie inginer software, acesta a studiat în Canada, la University of Toronto, iar după ce a terminat facultatea a revenit în ţară şi a lucrat pentru diverse proiecte antreprenoriale în domeniul IT.

În iunie 2022, Cătălin Drulă a fost ales preşedintele USR din primul tur al alegerilor interne, cu 12.967 voturi (71,3%). Prezenţa la vot a fost de 77,2%.

În iunie 2024, Drulă a anunţat că îşi dă demisia din funcţia de preşedinte al partidului, după aproape doi ani de mandat, în urma alegerilor europarlamentare din 9 iunie, când alianţa Dreapta Unită, formată din USR, Forţa Dreptei şi PMP a ieşit pe locul trei, după PSD-PNL şi AUR.

