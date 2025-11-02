Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR susține că are sprijinul preşedintelui

Stiri Politice
02-11-2025 | 07:20
Cătălin Drulă
Facebook/Cătălin Drulă

Deputatul Cătălin Drulă este lansat oficial, duminică, de USR, în cursa pentru Primăria Capitalei. El spune că are susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan şi vrea să îi continue proiectele la Bucureşti.

autor
Lorena Mihăilă

Acesta se află, potrivit ultimelor sondaje, pe locul trei şi se luptă cu candidatul PSD, Daniel Băluţă şi cel al PNL, Ciprian Ciucu.

Deputatul USR de Timiş, Cătălin Drulă, este lansat oficial, duminică, în cursa pentru Primăria Municipiului Bucureşti, în urma Conferinţei Municipale a filialei Bucureşti şi şedinţei Biroului Naţional al USR. Evenimentul va avea loc de la ora 13:00, în prezenţa a 400 de membri şi simpatizanţi USR.

Sprijinul președintelui

Preşedintele Nicuşor Dan declara despre Cătălin Drulă că îndeplineşte profilul de Primar General al Capitalei, el arătând că cineva care are expertiză pe transporturi e bine venit în această competiţie.

Cătălin Drulă a afirmat, ulterior, în declaraţiile publice, că are sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan pentru candidatura la Primăria Capitalei.

Citește și
Alexandru Nazare
Ministrul Finanțelor anunță fonduri suplimentare de 250 milioane lei pentru primării și termoficare. Noul termen stabilit

El declara recent că relaţia sa cu Nicuşor Dan este una publică şi clară. „Noi lucrăm la acest proiect al Bucureştiului de foarte mult timp, împreună, am făcut-o din toate poziţiile pe care le-am avut. La Ministerul Transportului am introdus acel bilet unic pentru transportul de suprafaţă şi de metrou. Am sprijinul preşedintelui în mod concret şi cred că îşi doreşte ca eu să fiu primar”, spunea Drulă.

Pe locul trei în preferinețe votanților

Cătălin Drulă se află, potrivit ultimelor sondaje, pe locul trei în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul PSD, Daniel Băluţă se situează pe primul loc în intenţiile de vot, fiind urmat, la diferenţă de două procente, de Ciprian Ciucu (PNL) şi de Cătălin Drulă (USR), potrivit unui sondaj Avangarde. Sondajul mai arată că Anca Alexandrescu se află pe locul 4, cu 16%.

Până în prezent, şi-au anunţat candidatura la Primăria Municipiului Bucureşti Daniel Băluţă (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), jurnalista Anca Alexandrescu, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, fostul primar al Sectorului 3, Liviu Negoiţă, din partea PUSL, Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut sub numele de Makaveli şi actorul George Burcea, din partea Partidului Oamenilor Tineri.

Parlamentar de Timiş, fost preşedinte al USR şi fost ministru al Transporturilor

Cătălin Drulă este deputat de Timiş la al treilea mandat. În decembrie 2020 a fost numit ministru al Transporturilor şi Infrastructurii. De profesie inginer software, acesta a studiat în Canada, la University of Toronto, iar după ce a terminat facultatea a revenit în ţară şi a lucrat pentru diverse proiecte antreprenoriale în domeniul IT.

În iunie 2022, Cătălin Drulă a fost ales preşedintele USR din primul tur al alegerilor interne, cu 12.967 voturi (71,3%). Prezenţa la vot a fost de 77,2%.

În iunie 2024, Drulă a anunţat că îşi dă demisia din funcţia de preşedinte al partidului, după aproape doi ani de mandat, în urma alegerilor europarlamentare din 9 iunie, când alianţa Dreapta Unită, formată din USR, Forţa Dreptei şi PMP a ieşit pe locul trei, după PSD-PNL şi AUR.

Explozie într-o casă din Dej, urmată de incendiu. Un bărbat, găsit decedat sub dărâmături

Sursa: News.ro

Etichete: catalin drula, primaria capitalei, alegeri locale,

Dată publicare: 02-11-2025 07:20

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa
FOTO | Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa
Citește și...
Ministrul Finanțelor anunță fonduri suplimentare de 250 milioane lei pentru primării și termoficare. Noul termen stabilit
Stiri Politice
Ministrul Finanțelor anunță fonduri suplimentare de 250 milioane lei pentru primării și termoficare. Noul termen stabilit

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, sâmbătă, prelungirea perioadei în care primăriile şi consiliile judeţene pot cere împrumuturi, prin Trezoreria Statului, pentru investiţiile locale şi termoficare.

Ciucu dezminte că s-ar retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Drulă: „Nu de aici vin știrile false”
Stiri Politice
Ciucu dezminte că s-ar retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Drulă: „Nu de aici vin știrile false”

Candidatul PNL pentru Primăria Bucureşti, Ciprian Ciucu, afirmă că nu are intenţia de a se retrage din cursă în favoarea candidatului USR, Cătălin Drulă.

Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul în prezenţa Maiei Sandu
Stiri Politice
Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul în prezenţa Maiei Sandu

Cabinetul de miniştri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, sâmbătă, jurământul de învestire în prezenţa preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu şi a preşedintelui Parlamentului, Igor Grosu.

Recomandări
Cât va achita în plus la factură un român care consumă 200 de kilowați-oră pe lună, după scumpirea de la 1 noiembrie
Stiri actuale
Cât va achita în plus la factură un român care consumă 200 de kilowați-oră pe lună, după scumpirea de la 1 noiembrie

De astăzi încolo vom plăti ceva mai mult pentru energie, după ce taxa de cogenerare, introdusă inițial pentru a sprijini construcția de centrale eficiente, a fost din nou majorată cu 62%.

30 de ani de PRO TV. 1996 - Emil Constantinescu l-a învins pe Ion Iliescu, iar România trăia cu speranța unui nou început
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1996 - Emil Constantinescu l-a învins pe Ion Iliescu, iar România trăia cu speranța unui nou început

A mai rămas o lună până când PRO TV împlinește 30 de ani de existență, 30 de ani în care a demonstrat continuitate, încredere și forță.

Ciucu dezminte că s-ar retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Drulă: „Nu de aici vin știrile false”
Stiri Politice
Ciucu dezminte că s-ar retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Drulă: „Nu de aici vin știrile false”

Candidatul PNL pentru Primăria Bucureşti, Ciprian Ciucu, afirmă că nu are intenţia de a se retrage din cursă în favoarea candidatului USR, Cătălin Drulă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Noiembrie 2025

26:58

Alt Text!
I like IT
Ediția 25 - 2025

22:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E25

22:18

Alt Text!
La Măruță
31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28