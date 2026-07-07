Bolojan, despre cele 6 mari priorități legislative ale României: „De ele depinde atragerea a 4,5 miliarde de euro din PNRR”

Stiri Politice
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Inquam Photos / Codrin Unici

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va convoca Parlamentul în sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, pentru adoptarea unor legi necesare deblocării fondurilor din PNRR.

autor
Aura Trif

Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a Guvernului în lunile iulie și august este absorbția fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), România având de încasat peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi.

Potrivit acestuia, fondurile sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore, precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale.

Bolojan a explicat că PNRR este cel mai amplu program de investiții al Uniunii Europene, iar plata tranșelor este condiționată de îndeplinirea reformelor și obiectivelor asumate de fiecare stat membru.

„Mai avem de îndeplinit câteva reforme care presupun, în fapt, adoptarea unor legi”, a afirmat premierul.

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Proiectele legislative cele mai importante

El a precizat că, întrucât Guvernul nu mai poate adopta aceste măsuri prin angajarea răspunderii sau prin ordonanțe de urgență, Parlamentul va trebui convocat în sesiuni extraordinare pentru dezbaterea și adoptarea actelor normative.

Printre cele mai importante proiecte legislative restante se numără legea salarizării unitare, legea privind incompatibilitățile, legea privind recompensarea personalului Ministerului Finanțelor pentru îmbunătățirea colectării veniturilor la buget, legea funcției publice, Codul urbanismului și legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire.

Valoarea tranșelor de bani asociate acestor reforme este cuprinsă între 770 și 972 de milioane de euro pentru fiecare pachet legislative.

Premierul a mai anunțat că, până la sfârșitul acestei săptămâni, vor fi finalizate consultările cu Comisia Europeană, iar proiectele de lege vor fi transmise grupurilor parlamentare și conducerii celor două Camere ale Parlamentului, astfel încât acestea să poată fi adoptate în a doua jumătate a lunii iulie.

Proiectele din PNRR trebuie finalizate până la 31 august. În forma actuală, Planul Național de Redresare și Reziliență al României are o valoare totală de 21,41 miliarde de euro, dintre care 13,57 miliarde sunt granturi, iar 7,84 miliarde reprezintă împrumuturi. România a ajuns la peste 9 miliarde de euro primite prin PNRR, după ce a patra cerere de plată a fost aprobată integral.

Miza rămâne însă foarte ridicată. Cererile de plată numărul cinci și șase trebuie depuse în viitorul apropiat, de acestea depinzând o finanțare de aproximativ 10 miliarde de euro, după cum a explicat recent Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Fondurilor Europene.

Reamintim că în luna mai, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în urma adoptării unei moțiuni de cenzură în Parlament, pierzând astfel sprijinul majorității parlamentare. După căderea Executivului, președintele Nicușor Dan a convocat consultări la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier și formarea unei majorități de guvernare, însă nu a fost găsită nicio opțiune de premier. Eugen Tomac și-a depus mandatul înainte de a putea fi votat în Parlament, iar mai apoi Guvernul Veștea a picat în Parlament, primind doar 189 de voturi ”pentru”, deşi avea nevoie de minim 233.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: ilie bolojan, PNRR, proiecte legislative, investitii, Parlament,

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