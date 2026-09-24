Siegfried Mureşan a respins, într-un interviu la Adevărul, ideea că ar fi un premier "pro-german", spunând că se consideră un politician român care îşi doreşte o Românie puternică într-o Europă puternică, scrie News.ro.

"Eu sunt un premier român care vrea o Românie puternică, într-o Europă puternică. Noi ne-am ocupat mult, în general, de teoria conspiraţiilor în România. Am stat luni de zile să ne întrebăm unde e Elodia, dacă e Elodia, dacă nu e Elodia. Deci multe lucruri în viaţă sunt mult mai simple. Dar ştiţi cum e, de 30 de ani la noi, de fapt, de la Revoluţie, de 36 de ani: s-a încercat mereu păstrarea unei conspiraţii în spaţiul public, menită şi să reducă încrederea oamenilor în instituţii, în lege, în justiţie, în dreptate. Şi mereu tot felul de semne de întrebare. Sigur că atunci când ai mulţi oameni politici de pe la tot felul de partide care au făcut studii la academiile de informaţii, care au doctorate plagiate sau neplagiate, tot felul de legături, inclusiv cu serviciile de informaţii şi aşa mai departe, ca cetăţean, normal că eşti derutat, normal că eşti debusolat", a spus premierul desemnat.

„Trebuie să existe o distincție clară”

El a continuat: "Aceşti politicieni care au avut studii, doctorate de tot felul, prietenii noştri din PSD, aproape toţi din conducere au făcut ceva pe la SRI şi cum se mai numesc serviciile astea de informaţii? Eu nici măcar nu ştiu unde este sediul SRI în Bucureşti, în România, dacă au şi alte sedii prin ţară sau aşa. Deci, lor le e greu să înţeleagă că sunt şi oameni politici independenţi pe propriile lor picioare, care îşi iau propriile decizii şi care fac ceea ce e corect pentru ţară".

Siegfried Mureşan a mai spus că "avem nevoie de un control serios al serviciilor în Parlament, de membri extrem de responsabili, activi, buni cunoscători în comisiile de specialitate ale Parlamentului".

"Parlamentul trebuie să controleze serviciile. (...) Avem nevoie de lege clară, care să fie respectată, tocmai fiindcă există prea multe suspiciuni cum că, peste tot prin societate, poate sunt oameni ai serviciilor, nu-şi au locul în aceste locuri pe care le-aţi enumerat mai devreme şi avem nevoie de legi clare, de un control al serviciilor, al legilor", a menţionat el.

"Parlamentul şi serviciile nu trebuie să lucreze strâns împreună. E foarte bine când un om politic nu a călcat în birourile niciunui serviciu secret şi eu nu am încălcat niciodată, în sediul nici al SRI, nici al SIE, nici al niciunui alt serviciu de informaţii, al niciunui alt stat. Mi-ar fi mult mai suspecţi politicienii care stau toată ziua, de dimineaţă până seara sau de seara până dimineaţa, în vile de protocol ale serviciilor de informaţii. Deci, cred că trebuie să existe o distincţie clară între politicienii care trebuie să fie puternici, independenţi, să facă legi şi alte instituţii care să le respecte", a arătat Mureşan.