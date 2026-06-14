”Îi mulţumesc domnului preşedinte Nicuşor Dan pentru încrederea acordată. Mi-am asumat, într-un moment dificil pentru ţară, această responsabilitate, pentru că, sunt convins, aş fi putut schimba în bine România. Le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine în aceste zile pline, în încercarea de a forma un Guvern nou al României. Le mulţumesc în special colegilor care au acceptat să facă parte din această construcţie. Am fi făcut o echipă excepţională împreună. Vă sunt profund recunoscător”, a transmis Eugen Tomac într-un mesaj pe Facebook.

Tomac spune că se întoarce la familia sa, care i-a lipsit enorm.

”Am jucat cinstit, democratic, fără a încălca nicio regulă şi plec mai departe împăcat că am făcut tot ce a depins de mine pentru România. Mă întorc la familia mea, care mi-a lipsit enorm”, subliniază Tomac.

”Vă mulţumesc, domnule preşedinte, pentru încrederea acordată. Am plecat în urmă cu zece zile la drum cu convingerea că pot convinge partidele democratice afiliate familiilor europene pentru a-mi acorda încrederea. Am fost sincer, am fost onest, am fost deschis spre orice compromis rezonabil care să oferă rapid ţării un guvern. Nu am găsit această atitudine din partea tuturor partidelor şi regret acest lucru”, a spus Eugen Tomac, la Palatul Cotroceni.

”Regret că nu am putut convinge, dar am speranţa că ceea ce urmează este ceea ce este bine pentru România. Vă mulţumesc şi urez mult succes premierului desemnat!”, a mai spus Tomac.

Mai mult, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, duminică, despre consultările lui Eugen Tomac cu partidele pentru o majoritate care să susţină guvernul său, că nici Tomac, şi nici el nu s-au jucat de a guvernarea dar în acest moment este clar că o soluţie politică este cea care este potrivită.

”Vreau să-i mulţumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare şi pentru responsabilitate. Şi vreau să spun că nici domnul Tomac, şi nici eu nu ne-am jucat de a guvernarea. Am mers în această direcţie în urma consultării cu partidele politice”, a spus Nicuşor Dan.

”În acest moment însă este clar că o soluţie politică este cea care este potrivită”, a mai afirmat şeful statului.

El a mulţumit ”tuturor celor care erau pregătiţi să facă parte din Guvern, oameni cu pregătire solidă, care au avut curajul să-şi lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetăţenilor într-un Guvern al României, şi oameni pe care au înţeles că se pot baza şi de care societatea noastră are nevoie”.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că premierul desemnat Eugen Tomac şi-a depus mandatul, în locul său desemnându-l pe liberalul Adrian Veştea.

„În acest moment însă este clar că o soluţie politică este cea care este potrivită”, a subliniat preşedintele.

La rândul său, Veştea a precizat că îşi asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, subliniind că îşi doreşte un guvern politic, care să îşi asume reforme reale