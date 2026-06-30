El a declarat marţi seară, într-o emisiune la TVR, că "având în vedere probleme cu care se confruntă ţara, merită un efort din partea parlamentarilor".

"Mai avem încă cinci proiecte de legi care vor trebui adoptate în perioada următoare şi pentru asta am luat legătura astăzi, voi lua şi mâine legătura, cu liderii din Parlament, cu preşedinţii de partide, pentru a gândi o formulă de convocare a unei sesiuni parlamentare extraordinare în aşa fel încât să putem discuta aceste cinci proiecte de legi, care, cumulat, depăşesc aproximativ 3,5 miliarde de euro, o sumă foarte importantă pentru România", a afirmat Bolojan.

El a subliniat că parlamentarii vor putea vota inclusiv online.

"Pe perioada unei sesiuni excepţionale, atât senatorii, cât şi deputaţii au posibilitatea votului inclusiv online. Deci, dacă din motivul obiective nu pot veni în Bucureşti, există această posibilitate şi aceste legi care sunt legi de tip reforma, cum este Codul de urbanism, cum este legea salarizării unitare, cum sunt aspectele care reglementează conflictul de interese, cele care reglementează cariera funcţionarilor publici", a adăugat premierul.

Termen limită pentru PNRR

El a lăsat să se înţeleagă că sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea fi convocată în a doua jumătate a lunii iulie.

Totodată, Bolojan şi-a exprimat speranţa că actele normative vor trece de votul parlamentar printr-o "susţinere transpolitică aşa încât România să nu piardă aceste finanţări".

Marți, premierul interimar Ilie Bolojan a anunţat că Parlamentul a aprobat un pachet important de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR.

Proiectele din PNRR trebuie finalizate până la 31 august. În forma actuală, Planul Național de Redresare și Reziliență al României are o valoare totală de 21,41 miliarde de euro, dintre care 13,57 miliarde sunt granturi, iar 7,84 miliarde reprezintă împrumuturi. România a ajuns la peste 9 miliarde de euro primite prin PNRR, după ce a patra cerere de plată a fost aprobată integral.

Miza rămâne însă foarte ridicată. Cererile de plată numărul cinci și șase trebuie depuse în viitorul apropiat, de acestea depinzând o finanțare de aproximativ 10 miliarde de euro, după cum a explicat recent Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Fondurilor Europene.