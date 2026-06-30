"Astăzi, Parlamentul a aprobat un pachet important de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR. Legile adoptate vizează digitalizarea şi eficientizarea activităţii în cercetare, modernizarea legislaţiei din domeniul apelor, măsuri pentru o mai bună administrare a terenurilor agricole ale statului, dar şi accelerarea investiţiilor publice, în special în domeniul construcţiilor", anunţă, marţi, premierul interimar, preşedintele PNL, Ilie Bolojan.

Ce domenii au fost vizate

Potrivit acestuia, înainte de vot, fiecare minister şi-a pregătit proiectele de lege din domeniile educaţiei şi cercetării, mediului şi agriculturii.

"Aceste proiecte au fost discutate cu reprezentanţii Comisiei Europene, care au confirmat că prevederile respectă angajamentele asumate de România. Prin adoptarea acestor legi, evităm penalizări financiare de peste 2,7 miliarde de euro şi ne asigurăm că România nu pierde fonduri europene importante", a mai transmis premierul interimar.

Bolojan precizează că noile măsuri vor reduce blocajele administrative şi vor permite implementarea mai rapidă a proiectelor de investiţii aflate în derulare.

"Mulţumesc tuturor parlamentarilor care au susţinut aceste proiecte. Prioritatea noastră este să nu pierdem bani europeni şi să finalizăm investiţiile de care România are nevoie", a adăugat Bolojan.

Marţi este ultima zi a sesiunii parlamentare. Proiectele din PNRR trebuie finalizate până la 31 august.

În forma actuală, Planul Național de Redresare și Reziliență al României are o valoare totală de 21,41 miliarde de euro, dintre care 13,57 miliarde sunt granturi, iar 7,84 miliarde reprezintă împrumuturi. România a ajuns la peste 9 miliarde de euro primite prin PNRR, după ce a patra cerere de plată a fost aprobată integral.

Miza rămâne însă foarte ridicată. Cererile de plată numărul cinci și șase trebuie depuse în viitorul apropiat, de acestea depinzând o finanțare de aproximativ 10 miliarde de euro, după cum a explicat recent Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Fondurilor Europene.