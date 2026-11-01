A cântat Al Bano, dar și alți artiști. Iar imaginile cu rochiile de gală, costumele scumpe și accesoriile afișate au atras criticile unor politicieni din alte partide. Au remarcat contrastul cu austeritatea din țară.

Pentru o seară, Timișoara a devenit locul de întâlnire al unor nume grele din PSD. Lideri social-democrați au venit la botezul celui de-al treilea copil al lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș. Nașul băiețelului este Sorin Grindeanu.

Printre invitați s-au remarcat fostul premier Marcel Ciolacu și partenera lui, Sorina Docuz, femeie de afaceri și fostă soție a primarului Robert Negoiță. Cuplul a apărut pentru prima dată la un eveniment.

Iar piesa vestimentară din blană purtată de Sorina Docuz a stârnit controverse, după ce s-a spus în spațiul public că ar costa 17.000 de euro. Marcel Ciolacu a venit cu o explicație. Susține că a luat-o cu 500 de euro, din Marele Bazar din Istanbul. Drept dovadă, a trimis și fotografii cu magazinul.

Nu au lipsit de la petrecere Lia Olguța Vasilescu alături de soțul ei, Claudiu Manda, Paul Stănescu, Alexandru Rogobete, Florin Manole și Alexandru Rafila.

Invitatul special al serii a fost cântărețul italian Al Bano.

Dar nu doar spectacolul de pe scenă a atras atenția. Hainele de blană, ceasurile și accesoriile purtate de unii invitați au devenit subiect de discuții și chiar ironii, după apariția online a imaginilor de la petrecere.

Liberalul Alexandru Muraru i-a numit pe liderii PSD „socialiști de caviar”, după expresia din Franța anilor '80, „gauche caviar”: „Blănurile de zeci de mii de euro, ceasurile de catalog și toaletele de gală devin, se pare, ținuta obligatorie în astfel de momente grele pentru țară. Dacă le pui țoalele la un loc și evaluezi costurile, poți face indexarea pensiilor.”

Nici liderul USR, Dominic Fritz, nu i-a scutit de sarcasm pe social-democrați.

Dominic Fritz: „N-am fost invitați și nici nu am venit cu garderoba potrivită. În primul rând nu avem bani, adică nu sumele lor, dar suntem foarte curioși de unde îi au ei.”

Petrecerile fastuoase nu sunt însă o exclusivitate a PSD, iar evenimentul de la Timișoara a fost unul privat. Contactați pentru o reacție, social-democrații ne-au transmis că nu au ce comenta oficial despre o sărbătoare de familie.