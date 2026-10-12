Marcel Ciolacu a explicat luni că, deşi partidele nu se înţeleg pe deplin, există posibilitatea formării unui guvern de tehnocraţi sau a unei coaliţii de guvernare, potrivit Agerpres.

"Eu cred că trebuie să avem guvern cât mai curând. Domnul Luca Niculescu este un premier desemnat, un om cât se poate de rezonabil, un om aplicat, un diplomat şi are capacitatea de a coagula o majoritate. (...) Poate vom avea un guvern de tehnocraţi sau o parte a coaliţiei, vom vedea zilele acestea", a declarat Ciolacu.

El a subliniat că lipsa unui guvern a dus în ultima perioadă la imposibilitatea desfăşurării unor proiecte.

"Noi am avut grijă să avem bani la instituţiile subordonate, la CJ pentru salarii şi pentru funcţionare. Parcă am anticipat acest lucru. Suntem afectaţi pentru că, de exemplu, nu putem prelua Vulcanii Noroioşi, nu putem prelua taberele, fiindcă sunt HG-uri ce conţin componente de patrimoniu. M-am îngrijorat totuşi că n-am apucat să semnăm contractul cu Ministerul Dezvoltării cu reabilitarea spitalului. Aşteptăm să primească creditele angajament, astfel încât să semneze şi să începem şi noi de mersul de licitaţie", a mai precizat preşedintele CJ Buzău.

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat că intenţionează să depună joi la Parlament programul de guvernare şi lista cu cabinetul de miniştri.