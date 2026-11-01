Liderul liberal a spus că „la Timișoara s-a strigat catalogul opulenței sfidătoare” și apreciază că „spectacolul a fost de o vulgaritate financiară strigătoare la cer”, transmite news.ro.

„Botezul socialiștilor de caviar”

„Botezul «socialiștilor de caviar» și celebritatea nesimțirii. 36 de ani de jaf pe spatele unei Românii îngenuncheate! În timp ce românii își numără banii de la o lună la alta, strâng cureaua în fața facturilor și se întreabă cum o să treacă iarna, la Timișoara s-a strigat catalogul opulenței sfidătoare. Copilul lui Alfred Simonis, președintele PSD al Consiliului Județean Timiș, a fost botezat cu fastul specific unei nomenclaturi care a pierdut orice legătură cu realitatea. Naș? Nimeni altul decât Sorin Grindeanu. Paraziții publici în haine de gală: Luxul nesimțit pe banii tăi!”, scrie Știrbu pe Facebook, într-o postare intitulată „Halloween-ul la PSD-iști!”.

„Blănuri scumpe, bijuterii orbitoare, mașini de sute de mii de euro”

El postează și imagini cu câțiva lideri PSD în timp ce soseau la locul unde a avut loc evenimentul. „Spectacolul a fost de o vulgaritate financiară strigătoare la cer. «Socialiștii de caviar» și-au etalat fără nicio jenă blănurile scumpe, bijuteriile orbitoare, mașinile de sute de mii de euro și ceasurile care valorează cât bugetul pe câțiva ani al unei familii de rând. Toate acestea sub masca ipocrită a «social-democrației», în timp ce românilor de rând li se spune zilnic că «nu sunt bani» pentru indexarea reală a pensiilor, pentru salarii decente în educație sau pentru spitale moderne. Cu banii aruncați pe această aroganță sfidătoare, mii de pensionari ar fi putut avea o bătrânețe demnă”, a afirmat liderul liberal.

„Casta trântorilor cu carnet de partid”

Știrbu vorbește despre „casta trântorilor cu carnet de partid”, remarcând: „Zero meserie, miliarde în conturi!”. „Asistăm la un asediu cinic al bugetarilor de lux. O castă de privilegiați care, în proporție covârșitoare, n-au avut nicio meserie reală, n-au profesat o zi în economia privată și n-au produs niciodată un leu din valoare adăugată înainte de a intra în politică. Singura lor calificare a fost carnetul de partid și loialitatea oarbă față de sistem. Din postura de simpli funcționari ai statului, acești oameni au strâns averi colosale și inexplicabile, transformând instituțiile și funcțiile publice în moșii personale, în timp ce batjocoresc efectiv cetățenii de rând”, a mai spus Gigel Știrbu.

„36 de ani de hoție endemică”

El remarcă faptul că sunt 36 de ani de hoție endemică, de furăciuni socialiste mascate sub grija față de popor. „Trei decenii și jumătate în care această structură transpartinică a sufocat România, a devalizat resursele, a alungat milioane de tineri peste granițe și a blocat intenționat dezvoltarea infrastructurii. Sfidarea absolută de la Timișoara nu este un caz izolat, ci reprezintă însăși definiția unui sistem care își bate joc de tine. Banii care ar fi trebuit să se transforme în autostrăzi sigure, școli sigure și tratamente pentru bolnavi se regăsesc astăzi în etichetele de lux ale celor care pretind că te reprezintă. România nu mai poate și nu mai trebuie să tolereze acest jaf deghizat în petreceri fastuoase. Este timpul ca această cultură a impunității, a opulenței nesimțite pe spatele muncii noastre, să fie taxată definitiv de o societate care s-a săturat să mai finanțeze dinastii de baroni!”, a conchis Știrbu.

Cine a participat la eveniment

Fiul președintelui CJ Timiș Alfred Simonis a fost botezat de liderul social-democrat Sorin Grindeanu, petrecerea având loc sâmbătă. Sorina Docuz, tânăra parteneră a fostului premier PSD Marcel Ciolacu, a purtat o rochie gri pe care a accesorizat-o cu o blană care părea de șinșila. Internauții care au văzut imaginile au comentat „luxul și opulența”, fiind oameni care au avansat ideea că haina partenerei fostului lider PSD costă câteva zeci de mii de lei.

La eveniment au mai participat Lia Olguța Vasilescu, ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar Sorin Ionescu, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila, ministrul Muncii Florin Manole, primarul sectorului 4 Daniel Băluță, fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan. Printre cei care au cântat la petrecerea lui Simonis s-au aflat Al Bano și Theo Rose.