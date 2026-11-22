Diana Buzoianu, fost ministru USR al Mediului, reclamă că arbori perfect sănătoşi din Parcul Naţional Cheile Nerei au fost marcaţi ca fiind bolnavi pentru a fi exploataţi, iar la licitaţia pentru exploatare s-au prezentat două firme, una gestionată de un bărbat, alta gestionată de fiul acestuia, ambii fiind rude prin alianţă cu preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, social-democratul Alfred Simonis, scrie News.ro.

„Am fost ieri în Parcul Naţional Cheile Nerei. Acolo am descoperit zone în care erau marcaţi arbori perfect sănătoşi, perfect sănătoşi într-o comoară naţională spunându-se că, de fapt, acei arbori erau uscaţi. Ni se cerea, practic, să negăm realitatea. Arbori perfect sănătoşi marcaţi ca fiind uscaţi care au fost daţi în licitaţie să fie exploataţi", a afirmat Diana Buzoianu duminică, într-o declaraţie susţinută la USR Caraş-Severin.

Aceasta spune că se procedează astfel pentru a se face „un pic de profit în buzunarele unor baroni locali" şi se întreabă „cine câştigă din asta".

„Cine câştigă din asta? Şi, bineînţeles, cum se putea mai frumos decât PSD? Primarul din Lăpuşnicu Mare pune în licitaţie publică să poată să fie tăiaţi aceşti arbori uscaţi care erau foarte sănătoşi. Se înscriu două firme, competiţie mare, câştigă una dintre ele. Aflăm după aia că cele două firme sunt una gestionată de tată şi alta gestionată de fiu. Mare competiţie în Lăpuşnicu Mare, la Primăria condusă de PSD. Ne uităm şi care sunt firmele respective. Prima este gestionată de unchiul prin alianţă al domnului Alfred Simonis, a doua de vărul prin alianţă al domnului Alfred Simonis. Sigur, rudele prin alianţă nu sunt rudele personale, evident, dar nu putem să nu observăm cum de fapt toată această regiune are mare pus pe ea semnul PSD pe absolut toate problemele care există", a adăugat Diana Buzoianu.

Buzoianu: Nu pot fi distruse parcuri naționale pentru ca unele persoane să cumpere blănuri de șinșilă

Aceasta a spus că este vorba despre exploatarea a 2.000 de metri cubi de arbori.

Fostul ministru subliniază că nu pot fi distruse parcuri naţionale pentru ca unele persoane să cumpere blănuri de şinşilă, ea amintind că România are nevoie de proiecte de împădurire, „nu bătaia de joc faţă de comori naţionale".

Ea aminteşte că în urmă cu câteva luni Garda Forestieră a descoperit la Direcţia Silvică Caraş-Severin cum 250.000 de puieţi existau doar pe hârtie, nu în realitate.

Buzoianu susţine că reforma Romsilva este „una dintre reformele care sunt cele mai discutate să fie întoarse de Ministerul Mediului", ea spunând că o blocare ar presupune distrugerea pădurilor, nu interesul public.