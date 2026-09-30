Ciolacu a declarat miercuri că a început discuţii privind finanţarea investiţiei şi consideră că gestionarea acesteia de către CJ ar putea fi o soluţie potrivită, scrie News.ro.

Ciolacu a explicat că realizarea proiectului împreună cu o autoritate locală ar permite o cofinanţare mai redusă decât în cazul implementării printr-o instituţie centrală. El a atras însă atenţia că, pe lângă cofinanţare, trebuie luate în calcul şi cheltuielile neeligibile.

„El nu va putea fi făcut decât împreună cu autoritatea locală. Pentru că, dacă se face printr-o agenţie a unei autorităţi centrale, unde este acum, cofinanţarea este foarte mare. Printr-o autoritate locală contribuţia este în jur de 2%, la care se adaugă, repet iarăşi, cheltuielile neeligibile", a declarat Marcel Ciolacu.

Potrivit acestuia, au existat discuţii şi cu primarul municipiului Râmnicu Sărat, însă formula de administrare a proiectului nu a fost stabilită.

Administrarea proiectului rămâne incertă

„Vom vedea cum vom decide, împreună cu Guvernul, cu agenţia, cine va gestiona acest proiect. Eu cred că cel mai bine ar fi să fie gestionat de Consiliul Judeţean", a spus Ciolacu.

Preşedintele CJ a apreciat concepţia proiectului, pe care a descris-o drept mai dinamică şi mai interactivă, şi a subliniat importanţa sa pentru păstrarea memoriei istorice.

„Proiectul este mult mai bun, mult mai dinamic şi mult mai interactiv. Este un punct important din istoria noastră. Ar fi o onoare pentru mine şi pentru Consiliul Judeţean şi pentru colegii mei să gestionăm implementarea unui astfel de proiect, care este până la urmă un proiect de ţară", a afirmat acesta.

Ciolacu a mai spus că discută posibilitatea identificării unor resurse suplimentare la nivel european, astfel ca din economiile realizate în urma licitaţiilor pe proiecte europene să obţină direct de la Comisia Europeană finanţare pentru reabilitarea penitenciarului.