Miruţă îl îndeamnă pe Grindeanu să găsească şi diploma de bacalaureat a lui Marcel Ciolacu, asasinii plătiţi care îl căutau pe Liviu Dragnea, investitorii cu care au discutat social-democraţii în zborurile cu avioane private, relatează News.ro.

„Un an întreg PSD a stat la masa acestei guvernări şi s-a văitat, s-a văitat că reformele dor, s-a văitat cu USR deranjează, s-au văitat că nu ar fi respectaţi. Dar spuneţi-mi un lucru: aţi auzit vreun lider PSD care a ieşit în faţă şi a spus: iată cum facem, iată de unde luăm banii, iată ce tăiem şi iată ce construim? Niciodată!”, a afirmat Radu Miruţă la Congresul USR care se desfăşoară sâmbătă, la Timişoara.

Acesta i-a criticat pe social-democraţi pe motiv că „dau vina pe alţii” iar acum îşi propun să îşi asume redresarea României „de la ei înşişi”.

„Caută domnul Grindeanu o gaură imaginară în bugetul naţional şi îi recomand când găseşte această gaură pe care se tot scuză că o caută, poate găseşte şi diploma de bac a domnului Ciolacu, poate găseşte şi aşa-zişii asasini pe care îi invoca Dragnea, poate găseşte zborurile Nordis, poate găseşte lista investitorilor cu care s-au întâlnit domnii Ponta şi domnul Manole în Mykonos, poate găseşte lista subiectelor de discuţie cu ambasadoarea Statelor Unite de pe Şoseaua Nordului. Însă nu au ce să găsească, pentru că scopul este doar să facă gălăgie. Fac festival pe la televiziunile plătite din bani publici că nu ştiu ce găsesc ei după USR. Ce anume, că e doar gălăgie şi nu găsesc nimic concret. Tot zgomotul ăsta este mai degrabă o scuză în faţa găştilor pe care noi le-am scos de la butoane şi cu care ei vor să se reîmprietenească şi cu care trebuie să se prefacă un pic că n-au avut cum să îi ajute în ultima perioadă”, a adăugat Radu Miruţă.

El spune că „plânsetul” miniştrilor PSD de la preluarea mandatelor arată că funcţiile pe care sunt social-democraţii îi „copleşesc” şi reprezintă „o pălărie prea mare” pentru ei.

Declarația lui Sorin Grindeanu

Deși și-au dat acordul pentru rectificarea bugetară necesară rezolvării urgențelor sociale, social-democrații au cerut mai multe date de la Ministerul Finanțelor.

PSD-iștii au spus că vor și cifre privind deficitul ESA, calculat după metodologia europeană, care cuprinde și obligațiile de plată. Și au susținut că Executivul condus de Ilie Bolojan ar fi amânat plata mai multor facturi, ca deficitul să fie mai mic cu 40 de miliarde de lei.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „De aceea e nevoie ca ministrul Nazare să vină să facă această prezentare. De asemenea, vrem cât mai rapid să fie prezentată situația reală a facturilor neachitate. De asemenea, credem că este necesar ca la fiecare minister să se facă o evaluare a lucrărilor efectuate și nici măcar facturate”.

Cum a răspuns PNL

Fostul premier le-a răspuns însă că acuzațiile au rolul de a acoperi promisiunile fără acoperire făcute, din nou, de PSD.

Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL: „Această dispută falsă privind o așa-zisă gaură bugetară este de fapt pretextul construit de PSD pentru o nouă rundă de alocări discreționare către administrațiile locale”.

Alexandru Nazare a declarat că Ministerul Finanțelor pregătește un raport cu clarificările cerute de PSD și a amintit că, pe primele nouă luni ale anului, deficitul cash a scăzut de la 5,3%, cât a fost în 2025, la 3,8% din PIB.