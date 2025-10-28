ANCOM taie 160 de posturi și 30% din salarii. Leafă mărită de 4 ori pentru fostul președinte Grindeanu | DOCUMENT

ANCOM renunță la 160 de posturi din cele 736 existente și va reduce cu 30% salariile șefilor, potrivit documentului prezentat marți în Parlament, în cadrul Pachetului 2 de reforme al Guvernului Bolojan.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) va înregistra cel mai mare număr de posturi reduse ca urmare a aplicării reformelor asumate de Guvernul Bolojan, prin Pachetul 2 de măsuri fiscale.

Potrivit documentului prezentat marți în Parlament, ANCOM reduce 160 de posturi din cele 736 existente, plus alte 15 funcții de conducere.

În comparație, din Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ar urma să plece 80 de angajați, în timp ce de la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei(ANRE) dispar din organigramă 60 de posturi. Potrivit ANCOM, reducerea posturilor și a salariilor va genera economii anuale de 28 de milioane de lei.

Raportul prezentat marți în Parlament de către președintele ANCOM, Valeriu Zgonea, arată că noua structură organizatorică a instituției presupune o reducere totală cu 160 de posturi din cele 736 existente acum, din care doar 100 de posturi erau însă ocupate.

În plus, se vor desființa și 15 posturi de conducere, pentru respectarea procentului de 8% din numărul total al angajaților impus de reformă.

La această dată, în ANCOM lucrează 655 de angajați cu contracte individuale de muncă, la care se adaugă postul de președinte și cele două de vicepreședinte.

Noua organigramă ANCOM, care se află acum doar la stadiul de proiect, va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026 și cu un nivel redus cu 30% al salariului brut al președintelui și vicepreședinților față de valoarea înregistrată la nivelul iulie 2025.

Salarizarea va trebui negociată și cu sindicatul înainte de a fi introdusă în noul Contract Colectiv de Muncă, în condițiile în care actualul contract expieră pe 31 decembrie 2025.

Conform deciziilor din Pachetul 2 de reforme, scăderea nivelului grilei de salarizare se va efectua prin reducerea nivelului maxim și a nivelului minim al acesteia, cu stabilirea salariilor de bază și/sau indemnizațiilor între noile limite astfel stabilite.

64.670 lei/lună președintele ANCOM, 50.000 le/lună vicepreședinții

Astfel, ANCOM va reduce toate salariile individuale ale salariaților ale căror cuantumuri depășesc limita maximă rezultată din nou grilă de salarizare, aferentă funcției ocupate, prin diminuarea acestora până la nivelul maxim corespunzător din grilă.

Autoritatea estimează că prin aplicarea măsurilor prezentate va înregistra o reducere a cheltuielilor cu salariile de aproximativ 28 de milioane de lei pe an.

ANCOM a prezentat și grila de salarizare care ar urma să intre în vigoare. Potrivit acesteia, proiecțiile pleacă de la o bază de calcul de 2.353 lei, prin multiplicarea căreia se obțin apoi salariile, în funcție de posturi.

Astfel, personalul ANCOM are un coeficient de multiplicare maxim cuprins între de 5,6 ori și 11,9 ori suma specificată ca bază de calcul, în timp ce la personalul de conducere coeficientul de multiplicare maxim este de 17,5 ori suma din baza de calcul.

Informațiile publice vorbesc despre un salariu mediu lunar net de 12.934 lei la ANCOM. Prin aplicarea reformelor din Pachetul 2 de măsuri, acesta ar urma să scadă cu 30%, de la 1 ianuarie 2026.

La rândul lor, șefii ANCOM au în prezent următoarele salarii lunare: cei doi vicepreședinți câte 50.000 lei/lună, președintele 64.670 lei/lună. După reformă, aceste salarii trebuie să scadă cu 30%.

Sindicaliștii ANCOM s-au plâns în vară asupra reformelor care îi vizează, spunând că nu era treaba Guvernului să le taie din salarii.

”E de porc să te agăți de beneficii de lux”

Revolta angajaților de la stat din topul celor mai bine plătiți oameni din România a stârnit revolta lui Radu Mihaiu, președintele USR al Comisiei IT din Camera Deputaților.

”Dacă nesimţirea instituţionalizată ar avea o faţă, aşa ar arăta. La Comisia de IT am primit o scrisoare foarte tragică din partea sindicatelor ASF, ANCOM şi ANRE în care anunţă prăpădul care îi paşte odată cu Pachetul 2 de măsuri. E revoltător ca, într-un moment în care toţi românii – din mediul privat, din administraţiile locale, din politică – trec prin sacrificii reale, sindicatele luxului instituţional să se plângă şi să pozeze în martirii neamului”, scria în august Radu Mihaiu.

”Aceste cifre nu sunt doar obscene. Sunt un afront la adresa fiecărui român care munceşte cinstit pentru 4.000–5.000 de lei pe lună şi care se întreabă cum mai plăteşte rata sau factura la gaze. Să te plângi că ţi se taie 30% dintr-un salariu de nabab e de-a dreptul obraznic. Mai ales când ştim toţi situaţia în care suntem. Şi mai important, simţim toţi cum se strânge cureaua. Sigur, reducerea va ajunge în cazul conducerii să fie cât un salariu strălucit: între 15.000 şi 22.500 şi probabil nu e o fericire pentru ei, DAR în continuare vor fi remuneraţi cu sume consistente şi ar trebui să fie mai mult decât înţelegători”, mai spunea șeful Comisiei IT.

”Asta trebuie spus pe şleau: e de porc să te agăţi de beneficii de lux în timp ce ţara se străduieşte să-şi păstreze echilibrul bugetar. S-a terminat cu dubla măsură”, a mai declarat Radu Mihaiu.

ANCOM a fost condusă în perioada noiembrie 2017 - octombrie 2020 de către actualul președinte PSD, Sorin Grindeanu.

Acesta a reușit să-și mărească de mai bine de 4 ori salariul la scurt timp după ce a primit funcția, de la 8.892 lei net în 2018, la peste 35.000 lei net în 2019. La ultima declarație de avere ca președinte ANCOM, Grindeanu avea un salariu de circa 44.000 lei pe lună.

Din mai 2023, președintele ANCOM este alt fost lider PSD, Valeriu Zgonea, de profesie inginer CFR.

