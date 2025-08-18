Proiect. Posibile reduceri de posturi şi o scădere cu 30% a salariilor la ASF, ANRE şi ANCOM

18-08-2025 | 16:22
angajat companie

Conducerile executive ale ANRE, ASF și ANCOM trebuie să prezinte până la 30 septembrie 2025 o nouă organigramă care să prevadă o scădere de 10% a posturilor de specialitate şi de 30% a posturilor din serviciile suport.

Anca Ungureanu

Informațiile apar într-un proiect de Lege publicat de Secretariatul General al Guvernului.

Totodată, conducerile executive aleAutorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Autorităţii de Supraveghere Financiară și Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii vor prezenta, tot până la finalul lunii septembrie, o grilă de salarizare care să prevadă o scădere de 30% a tuturor salariilor şi/sau indemnizaţiilor personalului cuprins în statele de funcţiuni la data de 1 iulie 2025.

Pentru membrii Comitetului de Reglementare din ANRE, pentru membrii Consiliului ASF, preşedintele şi vicepreşedinţii ANCOM nivelul salariului/ remuneraţiei/indemnizaţiei, după caz, se va reduce cu 30% faţă de nivelul înregistrat în luna iulie 2025.

Noile organigrame, state de funcţii şi niveluri de salarizare stabilite vor intra în vigoare începând cu data la care vor intra în vigoare noile organigrame, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2026.

Potrivit iniţiatorilor, aceste măsuri sunt destinate eficientizării activităţii unor autorităţi administrativ autonome.

Sursa: Agerpres

