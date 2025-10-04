Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetului 2

Stiri Politice
04-10-2025 | 14:35
Nicusor Dan
Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea legii privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, una dintre legile importante din al doilea pachet de reforme asumat de Guvern.

autor
Adrian Popovici

Nicușor Dan a subliniat că actul normativ a trecut fără obiecții de Curtea Constituțională și că are rolul de a asigura o funcționare echilibrată a pieței energiei, a celei financiare și a sectorului telecomunicațiilor, pentru a preveni excesele și dezechilibrele acumulate în timp.

„Am promulgat astăzi Legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, una dintre legile importante din pachetul doi de reforme asumate de Guvern. Actul normativ a trecut fără probleme de filtrul Curții Constituționale și prevede măsuri privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, astfel încât piața energiei, cea financiară și a telecomunicațiilor să funcționeze fără excese.

Este un demers necesar pentru a corecta dezechilibre majore acumulate în timp și pentru a gestiona cu mult mai multă atenție resursele publice. Într-o perioadă în care mulți români fac eforturi și sacrificii, statul trebuie să fie primul care dă exemplu de cumpătare”, a transmis șeful statului.

Șeful statului a explicat că reforma acestor instituții este necesară pentru o administrare mai atentă a resurselor publice, mai ales într-o perioadă în care mulți români se confruntă cu dificultăți economice.

Citește și
nicusor dan kelemen hunor
Liderul UDMR, mulţumit de Nicuşor Dan: „E un om onest, care vrea să înţeleagă problemele şi caută soluţii”

Legea aduce schimbări semnificative în structura și funcționarea celor trei autorități: reducerea schemelor de personal supradimensionate, eliminarea privilegiilor salariale nejustificate și introducerea unor reguli mai clare și mai transparente privind remunerațiile. Scopul acestor măsuri este de a menține eficiența instituțiilor, dar într-un cadru compatibil cu realitățile economice ale țării.

Reforma ANRE, ASF și ANCOM a trecut fără obiecții din partea CCR

CCR a respins cu unanimitate de voturi sesizarea Opoziţiei pe legea de eficientizare a activităţii unor autorităţi administrative autonome, parte din pachetul doi de măsuri fiscale de reducere a deficitului, pe care Executivul şi-a asumat răspunderea în Parlament, se arată înntr-un comunicat oficial al Curţii.

CCR arată că Guvernul a reglementat eficientizarea activităţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Autorităţii de Supraveghere Financiară şi Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi a justificat atât urgenţa, cât şi necesitatea adoptării legii.

Noua lege stabilește că până la 30 octombrie 2025 conducerile executive ANRE, ASF şi ANCOM vor prezenta în cadrul Comisiilor parlamentare reunite de buget-finanţe şi muncă, din Senat şi Camera Deputaţilor, un raport cu noua organigramă a autorităţilor, precum şi o notă de informare către Guvern.

Noile organigrame trebuie să prevadă reducerea cu 10% a posturilor de specialitate şi cu 30% a posturilor din structurile care oferă suport administrativ, logistic şi operaţional pentru desfăşurarea activităţii principale, de specialitate, prevăzute în organigramele şi statele de funcţii la data de 1 ianuarie 2025.

Până la data de 31 decembrie 2028, membrii Comitetului ANRE, membrii Consiliului ASF, preşedinţii şi vicepreşedinţii ANCOM nu beneficiază de bonusuri sau prime.

Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție

Sursa: StirilePROTV

Etichete: nicusor dan, anre, ancom, ASF,

Dată publicare: 04-10-2025 14:29

Articol recomandat de sport.ro
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
Citește și...
Ce conține „raportul Georgescu”, prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, la Copenhaga. DOCUMENT
Stiri Politice
Ce conține „raportul Georgescu”, prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, la Copenhaga. DOCUMENT

Președintele Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni, joi, la Copenhaga, un raport privind războiul hibrid al Rusiei împotriva României, care a dus la anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Liderul UDMR, mulţumit de Nicuşor Dan: „E un om onest, care vrea să înţeleagă problemele şi caută soluţii”
Stiri Politice
Liderul UDMR, mulţumit de Nicuşor Dan: „E un om onest, care vrea să înţeleagă problemele şi caută soluţii”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, se declară mulţumit de preşedintele Nicuşor Dan, despre care spune că este un om onest, interesat de înţelegerea problemelor şi căutarea soluţiilor.

Nicușor Dan: „Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se oprește
Stiri Politice
Nicușor Dan: „Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se oprește". Discuții despre pașii concreți

Președintele Nicușor Dan a afirmat joi seară că sprijinul României pentru Republica Moldova va continua, după o întâlnire cu președinta Maia Sandu, în prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a altor lideri europeni.

Recomandări
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție
Stiri actuale
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție

Reforma administrației este o urgență pentru a ține cheltuielile sub control, spune prim-ministrul Ilie Bolojan, la bilanțul primelor 100 de zile de guvernare.

Rușii au lovit un tren plin cu pasageri în regiunea ucraineană Sumîi. Zeci de victime raportate | Video
Stiri externe
Rușii au lovit un tren plin cu pasageri în regiunea ucraineană Sumîi. Zeci de victime raportate | Video

Forțele armate ruse au atacat gara din comunitatea Șostka din regiunea ucraineană Sumîi, a anunțat pe 4 octombrie șeful administrației regionale, Oleg Grigorov. El a spus că trenul de pasageri Șostka-Kiev a fost lovit.

Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte
Stiri actuale
Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte

Ciclonul mediteranean care a ajuns în România a măturat jumătate de țară și a adus iarna la început de octombrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Octombrie 2025

02:02:29

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Andrei Bănuță la Întrebarea mesei rotunde

41:12

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28