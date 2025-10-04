Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetului 2

Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea legii privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, una dintre legile importante din al doilea pachet de reforme asumat de Guvern.

Nicușor Dan a subliniat că actul normativ a trecut fără obiecții de Curtea Constituțională și că are rolul de a asigura o funcționare echilibrată a pieței energiei, a celei financiare și a sectorului telecomunicațiilor, pentru a preveni excesele și dezechilibrele acumulate în timp.

„Am promulgat astăzi Legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, una dintre legile importante din pachetul doi de reforme asumate de Guvern. Actul normativ a trecut fără probleme de filtrul Curții Constituționale și prevede măsuri privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, astfel încât piața energiei, cea financiară și a telecomunicațiilor să funcționeze fără excese.

Este un demers necesar pentru a corecta dezechilibre majore acumulate în timp și pentru a gestiona cu mult mai multă atenție resursele publice. Într-o perioadă în care mulți români fac eforturi și sacrificii, statul trebuie să fie primul care dă exemplu de cumpătare”, a transmis șeful statului.

Șeful statului a explicat că reforma acestor instituții este necesară pentru o administrare mai atentă a resurselor publice, mai ales într-o perioadă în care mulți români se confruntă cu dificultăți economice.

Legea aduce schimbări semnificative în structura și funcționarea celor trei autorități: reducerea schemelor de personal supradimensionate, eliminarea privilegiilor salariale nejustificate și introducerea unor reguli mai clare și mai transparente privind remunerațiile. Scopul acestor măsuri este de a menține eficiența instituțiilor, dar într-un cadru compatibil cu realitățile economice ale țării.

Reforma ANRE, ASF și ANCOM a trecut fără obiecții din partea CCR

CCR a respins cu unanimitate de voturi sesizarea Opoziţiei pe legea de eficientizare a activităţii unor autorităţi administrative autonome, parte din pachetul doi de măsuri fiscale de reducere a deficitului, pe care Executivul şi-a asumat răspunderea în Parlament, se arată înntr-un comunicat oficial al Curţii.

CCR arată că Guvernul a reglementat eficientizarea activităţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Autorităţii de Supraveghere Financiară şi Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi a justificat atât urgenţa, cât şi necesitatea adoptării legii.

Noua lege stabilește că până la 30 octombrie 2025 conducerile executive ANRE, ASF şi ANCOM vor prezenta în cadrul Comisiilor parlamentare reunite de buget-finanţe şi muncă, din Senat şi Camera Deputaţilor, un raport cu noua organigramă a autorităţilor, precum şi o notă de informare către Guvern.

Noile organigrame trebuie să prevadă reducerea cu 10% a posturilor de specialitate şi cu 30% a posturilor din structurile care oferă suport administrativ, logistic şi operaţional pentru desfăşurarea activităţii principale, de specialitate, prevăzute în organigramele şi statele de funcţii la data de 1 ianuarie 2025.

Până la data de 31 decembrie 2028, membrii Comitetului ANRE, membrii Consiliului ASF, preşedinţii şi vicepreşedinţii ANCOM nu beneficiază de bonusuri sau prime.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













