Mihai Jurca: ASF, ANRE şi ANCOM trebuie să propună reduceri de personal şi reducerea indemnizaţiei pentru conducere cu 30%

29-08-2025 | 20:38
Mihai Jurca
Inquam Photos / Octav Ganea

ASF, ANRE și ANCOM trebuie să propună reduceri de personal și tăieri de 30% ale indemnizațiilor conducerii, a anunțat vineri șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, la finalul şedinţei Executivului.

Mihaela Ivăncică

Propunerea de lege adoptată vineri de Guvern, a spus Mihai Jurca, "reduce din inechităţi şi contribuie la efortul pe care companiile şi populaţia îl fac în această perioadă".

El a anunţat că până la finalul lunii octombrie conducerile ASF, ANRE şi ANCOM vor trebui să vină în Parlament cu propuneri de reducere a organigramei cu 10% pentru posturile de specialitate şi cu 30% pentru posturile suport din cadrul fiecărei structuri.

"Analiza o fac aceste autorităţi administrative autonome pe baza unor criterii clare, care să reducă suprapunerile, să crească eficienţa sau să reducă unele elemente de risipă", a adăugat Jurca.

Şeful Cancelariei premierului a spus că este aşteptată, până la finalul lunii octombrie, o reducere a indemnizaţiilor cu 30% pentru conducere şi reducerea indemnizaţiilor şi a salariilor personalului cu 30%.

Totodată, propunerea legislativă stabileşte un cuantum maxim pentru bonusurile pe care conducerile companiilor le pot oferi.

"Noi stabilim astăzi un cuantum maxim de două salarii brute pentru aceste bonusuri şi ele se pot acorda în situaţia atingerii unor indicatori de performanţă şi în situaţia în care există condiţii bugetare corecte la nivel naţional", a afirmat el.

Sursa: Agerpres

