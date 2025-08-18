Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu cât ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM

Guvernul vrea să taie cu 30% salariile directorilor cu cele mai mari lefuri din țară, dar și să reducă numărul de angajați din instituțiile pe care le conduc, potrivit unui proiect al Executivului. Este vorba despre ASF, ANRE și ANCOM.

Până la finalul lunii viitoare, conducerile celor trei instituții - Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Autoritatea pentru Reglementare în Comunicații - trebuie să prezinte în ședință de Guvern un plan prin care instituțiile să fie reorganizate.

Concret, într-un proiect pus în dezbatere de Guvern, li se cere în primul rând reducerea salariilor cu 30%.

Sunt instituții care se autofinanțează, deci salariile nu sunt plătite de la buget, dar sunt printre cele mai mari din România. De exemplu, președintele ANRE, George Niculescu, câștigă acum în jur de 75.000 de lei - 15.000 de euro pe lună, în mână.

După reducerea de 30%, va ajunge la 52.500 - echivalentul a peste 10.000 de euro pe lună. La ASF, președintele Alexandru Petrescu câștigă peste 60.000 de lei, 12.000 de euro, și ar urma să ajungă la 8.000.

Iar la ANCOM, potrivit ultimei declarații de avere din 2024, președintele Valeriu Zgonea avea aproape 7.000 de euro pe lună.

Acestea sunt cele mai mari salarii, dar reducerile îi vizează pe toți angajații.

De altfel, Guvernul cere și o reducere cu 30% a posturilor din serviciile suport și cu 10% a posturilor de specialitate.

Noile organigrame și noile salarii trebuie să intre în vigoare cel târziu în ianuarie, anul viitor, conform proiectului publicat de Guvern.

