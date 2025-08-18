Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu cât ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM

Stiri Economice
18-08-2025 | 19:32
×
Codul embed a fost copiat

Guvernul vrea să taie cu 30% salariile directorilor cu cele mai mari lefuri din țară, dar și să reducă numărul de angajați din instituțiile pe care le conduc, potrivit unui proiect al Executivului. Este vorba despre ASF, ANRE și ANCOM.

autor
Ștefana Todică

Până la finalul lunii viitoare, conducerile celor trei instituții - Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Autoritatea pentru Reglementare în Comunicații - trebuie să prezinte în ședință de Guvern un plan prin care instituțiile să fie reorganizate.

Concret, într-un proiect pus în dezbatere de Guvern, li se cere în primul rând reducerea salariilor cu 30%.

Sunt instituții care se autofinanțează, deci salariile nu sunt plătite de la buget, dar sunt printre cele mai mari din România. De exemplu, președintele ANRE, George Niculescu, câștigă acum în jur de 75.000 de lei - 15.000 de euro pe lună, în mână.

După reducerea de 30%, va ajunge la 52.500 - echivalentul a peste 10.000 de euro pe lună. La ASF, președintele Alexandru Petrescu câștigă peste 60.000 de lei, 12.000 de euro, și ar urma să ajungă la 8.000.

Citește și
Soldați ruși
Salarii uriașe pentru soldații ruși în Ucraina. Compensațiile oferite familiilor după moartea pe front

Iar la ANCOM, potrivit ultimei declarații de avere din 2024, președintele Valeriu Zgonea avea aproape 7.000 de euro pe lună.

Acestea sunt cele mai mari salarii, dar reducerile îi vizează pe toți angajații.

De altfel, Guvernul cere și o reducere cu 30% a posturilor din serviciile suport și cu 10% a posturilor de specialitate.

Noile organigrame și noile salarii trebuie să intre în vigoare cel târziu în ianuarie, anul viitor, conform proiectului publicat de Guvern.

Sursa: Pro TV

Etichete: salarii, anre, ASF,

Dată publicare: 18-08-2025 19:32

Articol recomandat de sport.ro
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Citește și...
Ministrul Educaţiei: Misiunea mea este să începem să gândim într-o logică de reformă, nu doar de austeritate şi de criză
Stiri Politice
Ministrul Educaţiei: Misiunea mea este să începem să gândim într-o logică de reformă, nu doar de austeritate şi de criză

Măsurile de control privind criza fiscal-bugetară ne vor permite începerea anului şcolar cu salarii şi burse în educaţie-cercetare, a afirmat ministrul Educaţiei, Daniel David.

 

Salarii uriașe pentru soldații ruși în Ucraina. Compensațiile oferite familiilor după moartea pe front
Stiri externe
Salarii uriașe pentru soldații ruși în Ucraina. Compensațiile oferite familiilor după moartea pe front

Aproximativ 100 de soldați ruși se înrolează zilnic pentru a lupta în Ucraina, atrași de salarii foarte mari, în jur de 59.000 de euro pe an, plătite de guvernele locale.

Ce salarii medii nete aveau bugetarii înainte de tăierea sporului pentru „condiții vătămătoare”
Stiri Economice
Ce salarii medii nete aveau bugetarii înainte de tăierea sporului pentru „condiții vătămătoare”

Câştigul salarial mediu net a crescut la 5.539 lei în luna iunie 2025, fiind mai mare cu 31 lei (+0,6%) faţă de luna anterioară, conform datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de statistică.

Recomandări
Proiect. Posibile reduceri de posturi şi o scădere cu 30% a salariilor la ASF, ANRE şi ANCOM
Stiri Economice
Proiect. Posibile reduceri de posturi şi o scădere cu 30% a salariilor la ASF, ANRE şi ANCOM

Conducerile executive ale ANRE, ASF și ANCOM trebuie să prezinte până la 30 septembrie 2025 o nouă organigramă care să prevadă o scădere de 10% a posturilor de specialitate şi de 30% a posturilor din serviciile suport.

Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Liderii Europei și președintele Ucrainei au început să ajungă la Casa Albă
Stiri externe
Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Liderii Europei și președintele Ucrainei au început să ajungă la Casa Albă

Volodimir Zelenski se întâlnește, azi, cu Donald Trump. Va fi însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO. ȘtirileProTV.ro vă prezintă sinteza evenimentelor.

Reforma Romsilva, criticată de sindicaliști. Proiectul are „erori de ordin juridic şi administrativ”, acuză silvicultorii
Stiri actuale
Reforma Romsilva, criticată de sindicaliști. Proiectul are „erori de ordin juridic şi administrativ”, acuză silvicultorii

Federaţia Silva contestă proiectul de reformă a Romsilva. Sindicaliștii consideră că proiectul are „numeroase erori de ordin juridic şi administrativ” și sunt gata să proitesteze în fața Ministerului Mediului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 18 August 2025

47:25

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12