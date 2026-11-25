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Alerta a fost emisă de o farmacie cu sediul în Texas, pentru versiunile preparate în laboratorul propriu ale medicamentelor semaglutidă și tirzepatidă, dar și pentru alte 29 de produse injectabile.

Motivul retragerii este „lipsa garanției sterilității”. O astfel de avertizare este emisă atunci când există îngrijorări că un produs ar putea conține impurități sau bacterii care pot provoca infecții grave, uneori cu risc vital, scrie Daily Mail.

Semaglutida este substanța activă din medicamentele Ozempic și Wegovy, în timp ce tirzepatida se regăsește în Zepbound și Mounjaro.

31 de produse, inclusiv peptide, incluse în retragere

În total, retragerea vizează 31 de tipuri de preparate injectabile, printre care și peptide precum NAD+, despre care unii comentatori susțin că ar avea legătură cu longevitatea, și BPC-157, asociată în unele discuții cu recuperarea musculară.

Produsele au fost comercializate la nivel național prin intermediul platformelor de telemedicină, în perioada 10 august – 21 septembrie 2026. Unele aveau termene de valabilitate până la sfârșitul acestui an. Numărul exact al injecțiilor retrase nu a fost precizat. Până în prezent, nu au fost identificate dovezi că produsele vizate ar fi fost contaminate și nu au fost raportate îmbolnăviri sau decese asociate utilizării lor.

În notificarea de retragere, farmacia le-a recomandat clienților să nu mai folosească medicamentele și să le arunce imediat.

FDA a identificat probleme în unitatea de producție

Decizia a fost luată după o inspecție a unității Greenwich Rx efectuată de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA).

În raportul de inspecție, autoritățile au consemnat mai multe situații care au ridicat semne de întrebare privind respectarea condițiilor de sterilitate. Printre acestea se numără apariția unor colonii microbiene pe suprafețe, resturi în sistemele de ventilație și situații în care angajații s-au aplecat deasupra flacoanelor cu medicamente.

„Utilizarea unui produs medicamentos destinat să fie steril, dar care nu este steril, poate provoca infecții grave, care pot pune viața în pericol”, au avertizat autoritățile.

La rândul său, Greenwich Rx a precizat că nu a identificat dovezi de contaminare în produsele retrase, dar că a decis să le scoată de pe piață ca măsură de precauție.