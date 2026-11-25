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"UE ia act de publicarea de către SUA a concluziilor preliminare ale anchetei lor în baza articolului 301 privind supracapacitatea structurală din sectoarele manufacturiere (...) În acelaşi timp, respingem cu tărie premisa conform căreia Europa ar fi o sursă a supracapacităţii structurale", a declarat purtătorul de cuvânt comunitar pentru comerţ şi securitate economică Olof Gill, informează EFE, potrivit Agerpres.

Propunerea noilor tarife, anunţate ca parte a secţiunii 301 după o perioadă de revizuire, va afecta până la 20% suplimentar unele importuri din China, ce ar putea fi afectate de o creştere de până la 40%, mai ales pentru a face faţă producţiei excesive din industria chineză care împinge preţurile competitorilor în jos.

Gill a explicat că, dimpotrivă, UE "se află printre regiunile cele mai expuse la supracapacitate" şi împărtăşeşte alături de SUA "o preocupare reală" pentru acest fenomen, "în mare parte determinat de state şi concentrat în ţări terţe".

"Regretăm lipsa unei acţiuni comune", a adăugat purtătorul de cuvânt, care a afirmat că UE va continua "să colaboreze cu administraţia SUA la implementarea Declaraţiei comune UE-SUA" şi, în special, "explorând noi produse pentru scutiri sau reduceri tarifare şi alte posibile domenii de cooperare consolidată".

În baza acestei declaraţii, convenite între preşedintele american Donald Trump şi şefa executivului comunitar Ursula von der Leyen în august 2025 la Turnberry (Scoţia), s-a stabilit un plafon maxim de taxe vamale pentru produsele europene de 15%.

"Ne aşteptăm ca orice măsură derivată din această investigaţie să fie respectată pe deplin, chiar şi atunci când se combină cu taxele vamale existente", a declarat Gill.