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Însă, o astfel de măsură ar putea impune Kievului, să emită avertismente, iar riscul este să transforme NATO în parte direct implicată în război.

În acest timp, armata ucraineană a anunțat lovirea a trei avioane de vânătoare rusești și două bombardiere, pe un aerodrom militar, din vestul Rusiei.

De pe aerodromul Savasleyka, vizat de dronele ucrainene, decolează avioanele de vânătoare MiG-31 încărcate cu rachete "Kinzhal", folosite de ruși pentru a lovi orașele ucrainene. În ultimele ore, atacurile Ucrainei au vizat, de asemenea, și depozite de combustibil și muniții, dar si centre logistice din regiunea ocupată Luhansk.

Vladimir Putin i-a convocat pe responsabilii din domeniul securității.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Am constatat că escaladarea declanșată de adversar nu a reușit să ne provoace daune critice. Cu toate acestea, propun să discutăm astăzi despre ce măsuri suplimentare pot fi luate pentru a consolida securitatea rafinăriilor noastre de petrol”.

Pe Putin îl deranjează și raportul publicat de două instituții media independente, Mediazona și Meduza, care-și desfășoară activitatea în exil. Potrivit acestora, în cei aproape 5 ani de război a murit câte un soldat rus la fiecare 4 minute. Datele au fost obținute după ce hackerii au spart serverele Institutului rus de Statistică Rosstat.

Clare Sebastian, CNN: „Faptul că o mare parte din datele care stau la baza acestei estimări provin dintr-o operațiune de hacking cred că arată până unde este dispus să meargă statul rus pentru a menține aceste informații secrete. Numărul deceselor înregistrate în legătură cu războiul se situează în jurul cifrei de 490.000. Folosind instrumente de extrapolare și metode științifice, (Mediazona și Meduza) au estimat câți alți militari au murit, luând în calcul decalajul în raportarea pierderilor; de asemenea, au inclus persoanele dispărute în război – care, de regulă, ajung să fie declarate decedate. Astfel, s-a ajuns la un total de aproximativ 720.000 de morți în război”.

Analiștii occidentali, dar și responsabilii NATO consideră că veștile proaste ajunse la Kremlin l-au determinat pe Vladimir Putin să întețească provocările la adresa statelor membre ale Alianței occidentale. Într-un discurs rostit în parlament, cancelarul german a pledat pentru o ripostă fermă.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Rusia intensifică tensiunile în regiunea Baltică, în Polonia, în Marea Neagră și în spațiul cosmic. Iată de ce noi, europenii, trebuie să-i arătăm Rusiei limitele, în ambele sensuri ale cuvântului. Trebuie și o vom face!”

Președintele Letoniei atrage însă atenția asupra jocului abil făcut de președintele rus în ceea ce privește solidaritatea dintre statele NATO.

Jim Sciutto, Washington, DC: În opinia dumneavoastră, ce anume ar însemna depășirea liniei roșii?

Edgars Rinkēvičs, președintele Letoniei: Ei bine, cred că acea linie roșie ar fi marcată de victime umane pe teritoriul NATO. Înțeleg că poate părea contradictoriu ce vă spun, dar așa stau lucrurile în realitate. Pe de o parte, numărul a ceea ce numim atacuri hibride este în creștere. În același timp, constatăm că, atunci când vine vorba de un atac convențional de tipul celor vizate de Articolul 5, această linie nu este depășită. Poate sună puțin ironic, dar tocmai aceasta este „frumusețea” războiului hibrid: testezi limitele, forțezi nota, apoi te oprești în ultimul moment și, probabil, faci chiar un pas înapoi. Încă încercăm să găsim cel mai bun răspuns.