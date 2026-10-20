Guvernul Luca Niculescu-PSD ajunge azi la vot. Patru miniștri au obținut deja avize favorabile în ultima zi de audieri

Votul pentru Cabinetul Luca Niculescu, de la ora 14.00. E nevoie de 233 de voturi pentru ca Executivul să fie învestit şi să se termine perioada de interimat a Guvernului demis condus de Ilie Bolojan. AUR şi USR au anunţat că nu vor vota, PNL şi UDMR au semnat un acord de susţinere cu premierul desemnat. Cu toate acestea, sunt unii parlamentari PNL care nu vor da votul Guvernului. PNL Iaşi a anunţat sâmbătă că nu susţine învestirea noului Cabinet, decizia fiind luată în unanimitate de Biroul Politic Judeţean.

Marţi, audierile ultimilor miniştri propuşi în Guvernul Luca Niculescu încep la ora 09.00 şi se încheie la ora 12.00, urmând să fie audiaţi miniştrii nominalizaţi la Justiţie - Radu Marinescu, Mihai Ghigiu - Proiecte Europene, Externe - Dan Neculăescu, Muncă - Florin Manole şi Sănătate - Alexandru Rogobete.

UPDATE Aviz pozitiv pentru Flroin Manole la Muncă și Dan Nesculăescu la Ministerul de Externe

„Este un fenomen îngrijorător și reacția trebuie să fie promptă. O soluție pe care am lansat-o atunci când m-am mai aflat la minister aceea de a reevalua limitele răspunderii penale pentru minori”, a declarat Marinescu.

Radu Marinescu, propus pentru Ministerul Justiției, a comentat violența în rândul minorilor și cazul elevului din Bistrița care a înjunghiat o profesoară și un coleg la ieșirea de la audierile din Parlament.

Radu Marinescu și Mihai Ghigiu, ambii de la PSD, au primit avize pozitive din partea parlamentarilor pentru posturile de miniștri.

Ghigiu este cadru didactic la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), începând cu anul 2018, deține funcția de prorector al universității.

Pe 23 aprilie 2026, Radu Marinescu a demisionat din funcție, respectând decizia PSD de retragere în bloc a miniștrilor din Guvern, care a generat apoi și demiterea guvernului Ilie Bolojan în Parlament: „Astăzi, respectând decizia unanimă a conducerii PSD, bazată pe rezultatul consultării democratice intra-partinice anterioare, am depus la guvern, alături de colegii mei din partid, demisia din demnitatea publică de ministru al Justiției.”

„Am apărat foarte multe persoane, foarte multe cu notorietate publică. Orice cetățean are dreptul să fie apărat de către un avocat. Misiunea mea profesională, ca avocat de 30 de ani, este să apăr un cetățean care se află în fața justiției” spunea el, la momentul numirii.

Avocatul Radu Marinescu a mai fost ministru al Justiției din decembrie 2024 până în aprilie 2026. I-a reprezentat în instanță în procesele de corupție pe Claudiu Manda și pe Lia Olguța Vasilescu, de la PSD, dar a fost și avocatul controversatului om de afaceri Alex Bodi.

„Ne propunem să facem o reformă instituțională, atât la Ministerul de Justiție, pentru că trebuie să reducem costurile, să eficientizăm activitatea, dar ne propunem să facem o reformă și în ceea ce privește Administrația Națională a Penitenciarelor, o reorganizare teritorială și instituțională internă, o reorganizare a Direcției Naționale de Probațiune. Intenționăm să unim eforturile în ceea ce privește reeducarea și reintegrarea socială a deținuților. Vom realiza astfel economii semnificative, în același timp vom reuși să alcătuim un corp unic de profesioniști cu politici unice și coerente, care să se orienteze în această direcție de recuperare socială a persoanelor care sunt condamnate”, a afirmat Radu Marinescu, la audieri.

Ultima zi de audieri începe cu Radu Marinescu și cu Mihai Ghigiu, miniștrii propuși la Justiție, respectiv Fondurile Europene. Ei urmează să-și prezinte planurile și să răspundă întrebărilor puse de membrii comisiilor de specialitate din Parlament.

Luni, toţi miniştrii audiaţi au primit avize favorabile în comisiile de specialitate din Parlament.

Parlamentarii au dat vot favorabil în comisii pentru:

Marcel-Alexandru Stoica - propus ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Ştefan-Radu Oprea - propus ministru al Apărării Naţionale

Daniel Zamfir - propus ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului

Dumitru Chisăliţă - propus ministru al Energiei

Florin Barbu - propus ministru al Agriculturii

Costinel-Bogdan Dumitru - propus ministru delegat pentru Digitalizare şi Inteligenţă Artificială

Alexandru Nazare - propus ministru al Finanţelor

Valentin-Sorin Costreie - propus ministru al Educaţiei şi Cercetării

Sorin-Gabriel Ionescu - propus ministru delegat pentru Învăţământul Preuniversitar

Marian Neacşu - propus viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Interne

Ştefan-Ovidiu Popa - propus ministru al Transporturilor şi Infrastructurii

Natalia-Elena Intotero - propusă ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan - propusă ministru al Culturii.

După cele trei tentative eşuate de a trece un Cabinet, în cele şase luni de interimat a guvernului Bolojan, pentru prima dată Cabinetul Luca Niculescu are şanse să fie învestit, prin voturile PNL şi UDMR, în urma acordurilor semnate de premierul desemnat cu Ilie Bolojan şi Kelemen Hunor. AUR şi USR au anunţat că nu vor vota Guvernul, însă sunt aşteptate voturi împotrivă şi din partea unor parlamentari PNL care s-au poziţionat împotriva deciziei conducerii partidului şi spun că nu vor da votul guvernului din care fac parte miniştri PSD.

Luca Niculescu și-a asigurat și voturile PNL și UDMR

Luca Niculescu, acorduri semnate cu Ilie Bolojan şi Kelemen Hunor, pentru susţinere la votul de învestitură. Ce condiţii pun cele două partide

Premierul desemnat a semnat acorduri de susţinere cu liberalii şi cu UDMR pentru susţinerea la votul de învestitură din Parlament.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, premier interimar, a anunţat, duminică seară, că a semnat acordul de susţinere cu premierul desemnat Luca Niculescu, acord care stabileşte condiţiile pe care viitorul Executiv trebuie să le respecte până la adoptarea bugetului pe 2027.

Potrivit lui Bolojan, una dintre clauzele acordului este ca România să aibă „un deficit bugetar anul viitor în scădere” şi să ajungă „la maximum 5,3%, ceea ce este ţinta pe care România şi-a asumat-o în anii trecuţi”.

Preşedintele PNL a subliniat că nu este un acord politic sau un cec dat în alb pentru viitorul guvern.

„Nu este un acord politic, nu este un cec în alb dat acestui guvern, ci pur şi simplu este un acord necesar pentru ca ordonanţele care trebuie date, de exemplu, pentru rectificările bugetare, în aşa fel încât serviciile de bază să poată funcţiona în perioada următoare, să poată fi aprobate în Parlament, pentru ca ordonanţele care vin în pregătirea bugetului pe 2027 să poată fi date şi să fie aprobate în Parlament”, a explicat Ilie Bolojan.

Luni, şi preşedintele Kelemen Hunor a anunţat că a semnat un acord politic cu premierul desemnat, Luca Niculescu, iar UDMR susţine învestirea guvernului în condiţii clare: respectarea drepturilor minorităţilor şi sprijinirea învăţământului în limba maghiară.

El a mai spus că în Parlamentul României, vor susţine activitatea guvernului în chestiunile şi în condiţiile asupra cărora au convenit.

AUR şi USR nu votează Guvernul Luca Niculescu

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat, luni, că parlamentarii Alianţei pentru Unirea Românilor nu vor vota Guvernul Luca Niculescu din mai multe motive, unul dintre acestea fiind că acesta a fost constituit prin „impunerea în mod nedemocratic a voinţei personale a preşedintelui Nicuşor Dan”, dar şi printr-o susţinere mascată din partea PNL şi UDMR.

Şi Comitetul Politic al USR a decis, cu unanimitate de voturi, să voteze împotriva Guvernului Luca Niculescu. ”Un guvern care va fi condus de la sediul PSD şi care se va sprijini pe o majoritate toxică cu AUR nu poate avea susţinerea noastră”, a declarat liderul formaţiunii, Dominic Fritz.

Calculele în Parlament: PSD-PNL-UDMR-minorităţi au majoritatea pentru a învesti Guvernul

PSD are în Parlament 92 de deputaţi şi 35 de senatori, în total -127 de parlamentari

PNL are 55 de deputaţi şi 26 de senatori – 81 de parlamentari

UDMR are 21 de deputaţi şi 10 senatori, în total - 31 de parlamentari

Cele trei grupuri parlamentare au în total 239 de voturi, mai mult decât suficiente pentru ca Guvernul Luca Niculescu să fie învestit, dacă toţi parlamentarii formaţiunilor vor vota.

Au mai anunţat că vor vota Guvernul şi grupul parlamentar al minorităţilor – 17 parlamentari, grupul Uniţi pentru România (UPR) din Camera Deputaţilor -16 membri şi neafiliaţii – 14 deputaţi şi 8 senatori precum şi grupul PACE din Senat – care are 7 membri, ceea ce ar duce la aproape 300 de voturi pentru Guvernul Luca Niculescu.

Al treilea guvern care ajunge la votul Parlamentului în cinci luni

Până acum, din luna mai, când Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură, Parlamentul a respins două guverne, Cabinetele Veştea şi Mureşan. Prima propunere a preşedintelui, europarlamentarul Eugen Tomac, nu a mai ajuns la votul din Parlament, el depunându-şi mandatul pentru că nu a reuşit să strângă o majoritate.

Prin respingerea a două propuneri de premier, s-a întrunit condiţia pentru declanşarea alegerilor anticipate, prin dizolvarea Parlamentului de către preşedinte. Cu toate acestea, prerogativa pentru declanşarea anticipatelor o are, potrivit Constituţiei, doar şeful statului.

Preşedintele Nicuşor Dan ar fi fost dispus să declanşeze alegerile anticipate, în cazul în care premierul desemnat Luca Niculescu nu va primi votul Parlamentului, au precizat pentru Cotidianul surse apropiate de şeful statului, care au precizat că Nicuşor Dan are pe masă toate variantele.

Nicușor Dan, încrezător că guvernul Luca Niculescu-PSD ar putea fi învestit

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri seară, că sunt ”şanse mari” ca guvernul propus de Luca Niculescu să fie învestit.

De asemenea, preşedintele a anunţat că aşteaptă ca Guvernul Luca Niculescu, dacă va fi învestit, să facă cât mai multe din reformele pe care le aşteaptă România. ”O să încerc să colaborez instituţional cu guvernul ăsta şi sper să nu fiu în situaţia să-i critic”, a declarat şeful statului.

Guvernul Luca Niculescu are 17 miniştri, 11 dintre ei fiind propuşi de PSD, iar ceilalţi fiind fără apartenenţă politică. Executivul are şi doi miniştri delegaţi, pentru învăţământ preuniversitar, din partea PSD şi pentru digitalizare şi inteligenţă artificială ( independent).