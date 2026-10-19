Un copil a fost rănit în timp ce încerca să își apere profesoara. În imaginile suprinse pe camerele de supraveghere se vede cum elevul, îmbrăcat în ținută de camuflaj, pândește la ușa unei clase. Bate de câteva ori, iar în secunda în care profesoara de matematică o deschide, sare asupra ei și o lovește cu cuțitul de mai multe ori. Femeia se luptă cu el, iar în acest timp, din clasă iese un băiat care încearcă să o ajute pe profesoară. Este și el lovit cu cuțitul.

Apoi, atacatorul intră în sala de clasă, în căutarea unui băiețel despre care autoritățile spun că ar fi de altă religie decât cea ortodoxă. Unii elevi speriați reușesc să iasă din clasă și să fugă pe hol. În interior însă, câțiva băieți îl înfruntă pe rând pe atacator și se luptă cu el ca să îl oprească iar, datorită lor, copilul vizat reușește să scape.

În cele din urmă, un profesor de sport și paznicul școlii au intervenit.

Ionuț Rațiu, profesor sport: „Copiii s-au panicat și am intervenit, am mers în clasa unde s-a întâmplat și am despărțit copilul care era implicat în incident, avea cuțit, o brișcă, ceva”.

George Morar, paznic: „Am urcat repede și am luat cu profesorul de sport cuțitul tip briceag, l-am imobilizat, era ora de matematică”.

Copiii s-au refugiat în sala de sport.

Mamă: „M-a sunat fiica mea disperată, era închisă în sala de sport, i-a închis acolo ca să nu intre la ei, asta mi-a zis, dar nu mă liniștește, a intrat un copil cu cuțitul”.

„Liniștiți-vă, eroul nostru e în salvare, că a sărit să îl oprească”

Profesorii au cerut ajutor la 112. La școală au ajuns polițiștii, o ambulanță și o mașină de transport victime multiple. Într-un final, elevul de clasa a VII-a a fost imobilizat și a fost dus la audieri.

Potrivit celor de la inspectoratul școlar, ținta elevului agresiv ar fi fost un alt elev.

Vasile Șteopoaie, inspector școlar general ISJ Bistrița Năsăud: „Se pare că copilul are ceva tendințe de radicalizare, elevul era din școală, s-a dus să îl caute pe cel din clasa a VI-a care spunea el că e de altă religie, nu știm încă detalii”.

Profesoara rănită și elevul au fost transportați la spital.

Profesor: „Liniștiți-vă, eroul nostru e în salvare, că a sărit să îl oprească, vin să vă spun că copiii sunt în clasă și sunt bine toți”.

În acest caz a fost deschis un dosar pentru tentativă de omor, iar cazul a fost preluat de procurori. După atacul extrem de violent, cursurile școlii din Bistrița au fost suspendate.

Părinții au venit speriați pentru a prelua copiii și pentru a-i ști în siguranță. Anchetatorii încearcă să obțină noi informații și să vorbească cu profesorii, dar și alți angajați de aici de la școală. Elevul violent a fost preluat și dus la audieri, unde se află și părinții acestuia.

În tot acest timp, profesoara și elevul atacat au fost stabilizați, dar pentru că au mai multe răni sunt supuși mai multor investigații.

De asemenea, mai mulți elevi au prezentat stări de panică și agitație, motiv pentru care a fost alocată suplimentar o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

În acest caz extrem de șocant și procurorii DIICOT fac verificări. Potrivit primelor informații, elevul și-ar fi anunțat atacul pe o rețea socială. Potrivit celor de la inspectoratul școlar, elevul de 13 ani ar fi manifestat tendințe de radicalizare și ar fi vizat un copil de altă religie.

Elevul în vârstă de 13 ani este elev în clasa a VII-a la școala din Bistrița unde a avut loc atacul. S-a transferat la această unitate de învățământ în 2019, iar profesorii spun că ar avea rezultate bune la învățătură.

Claudia Feldrihan, directoare școală: „Copilul a venit prin transfer în școala noastră în clasa pregătitoare, în 2019-2020, a venit din Spania. Nu am mai avut până în acest moment nicio manifestare care să ne facă cumva să credem că ar putea face ceea ce a făcut astăzi”.

Ce a spus bunicul elevului agresor

Luni, el a venit la școală, ca de obicei, însoțit de bunic.

Bunicul elevului violent: „Eu l-am dus la școală în această dimineață, nu era agitat deloc, probabil copilul a acumulat anumite probleme, cine știe? Altfel nu înțeleg”.

Cei din conducerea școlii spun că atacatorul ar fi trebuit să fie și el la o oră de matematică, însă, pentru că nu a venit, profesoara lui l-a trecut absent. În schimb, s-ar fi ascuns în baia școlii, acolo unde s-ar fi pregătit pentru a-și pune planul în aplicare.

Elevul în vârstă de 13 ani ar fi postat pe TikTok mai multe imagini în care și-ar fi anunțat atacul. Acum contul a fost suspendat.

Marius Bucur, profesor studii de securitate UBB Cluj-Napoca: „Având în vedere vârsta, eu aș avea oarecare rezerve, mai degrabă, aș crede că e vorba de contaminare ideologică sau psihoemoțională”.

Nu s-a stabilit deocamdată dacă în mediul online copilul a mai făcut postări care să sugereze activități ilegale sau violente. El va fi supus și unei expertize psihiatrice. Cum nu a împlinit 14 ani, el nu poate fi cercetat penal, însă autoritățile pot cere evaluarea și monitorizarea psihologică.