”PNL va fi un partid de opoziţie. Dacă aceste lucruri nu se realizează, în mod evident, va trebui să taxăm, într-o manieră sau alta, ce se întâmplă”, afirmă Bolojan.

”România are nevoie de o rectificare de buget urgentă, care să asigure funcţionarea serviciilor de bază ale statului, are nevoie de câteva măsuri care trebuie adoptate pentru ca pe final de an, pe noiembrie şi pe decembrie, cheltuielile să fie stabilizate în aşa fel încât să ne putem înscrie în ţinta de deficit, nu ca un obiectiv rupt de realitate, ci ca o condiţie pentru a putea pregăti un buget serios pe anul viitor. Dacă Guvernul va înţelege acest lucru, înseamnă că vom avea şanse să trecem de evaluările de rating care vor veni la începutul anului viitor şi înseamnă că, dacă se păstrează această direcţie, vom vedea posibilităţile de relansare în cursul anilor următori. În condiţiile în care aceste aspecte de bază se păstrează, de bună guvernare şi de normalitate, atunci, sigur, partidele fiecare îşi analizează modul în care depun sau nu moţiuni de cenzură. PNL va fi un partid de opoziţie. Dacă aceste lucruri nu se realizează, în mod evident, va trebui să taxăm, într-o manieră sau alta, ce se întâmplă”, a afirmat Ilie Bolojan, luni seară, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul mandatului său la Palatul Victoria, conform news.ro.

El a subliniat că nu doreşte să vorbească de la sediul Guvernului despre eventuale acţiuni politice ale PNL.

”Dar nu doresc, de la acest pupitru, să vă explic aspecte care ţin de o altă conjunctură şi de alt context”, a adăugat liderul PNL.

El a arătat că măsurile de corectare a deficitului au fost necesare, iar contracţia economică rezultată în urma adoptării lor a fost ceva asumat.

”Dar în felul acesta se corectează un consum care este întreţinut prin împrumuturi la care România plăteşte nişte dobânzi enorme şi doar anul acesta împrumuturile se vor duce către 3% din PIB. Dacă nu facem acest lucru, vom ajunge într-o fundătură, dacă ţinem această direcţie, ne ducem la nivelul normal care este baza pentru relansarea din anii următori pentru condiţii mai bune. Asta este o condiţie necesară. Am spus, ca să ne fie mai bine orice om raţional care are ceva aptitudini economice ştia că într-o primă etapă vom trece prin nişte lucruri rele”, a arătat premierul aflat la final de mandat.