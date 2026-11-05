Profesorul de științe politice Vladimir Tismăneanu, de la Universitatea Maryland, consideră că Bucureștiul trebuie să-și regândească strategia diplomatică și să evite să se bazeze exclusiv pe o singură tabără politică americană.

Vladimir Tismăneanu i-a acordat un interviu lui Cosmin Stan, corespondentul PRO TV aflat în Statele Unite pentru a transmite de la alegerile intermediare (midterms).

„În primul rând, Congresul este pro-european. Congresul, în perioada republicană, a susținut inițiativele președintelui Trump, care nu duc la o încălzire a relației cu Europa, ci la o răcire a acesteia. L-am văzut azi-dimineață pe președintele Trump declarând: «Europa e pe moarte», dar Europa nu e pe moarte. Europa este o putere economică extraordinară și este Europa valorilor pe care Trump le-a sfidat în ultimii doi ani”, a declarat Vladimir Tismăneanu.

România trebuie să-și diversifice relațiile politice la Washington

Profesorul atrage atenția că România nu ar trebui să-și concentreze toate eforturile diplomatice asupra republicanilor, mai ales în contextul schimbărilor politice din Statele Unite.

„Simplu spus, să nu-și pună ouăle într-un singur coș, pentru că uneori mai vin și turbulențe și sparg coșul. Iată că s-a cam spart. Acum, ironia sorții este că numărul doi din Pentagon e la București exact în momentul când facem noi acest interviu (n.r. miercuri seară). Și care este principala minte, principalul creier al deconectării de Europa. Nu e treaba României să ducă luptele ideologice din Statele Unite”, a explicat acesta.

În opinia sa, România a făcut până acum eforturi limitate pentru a construi relații și cu cealaltă tabără politică americană.

„Păi, cam tot ce s-a petrecut au fost mici încercări, poate, de a merge și în altă direcție. Cât a fost ministru de Externe, Oana Țoiu a încercat. Declarațiile au fost foarte ponderate în România. Ministrul de Externe maghiar cred că a avut întâlniri mai sus decât foarte mulți oficiali români cu această administrație”, a mai precizat Vladimir Tismăneanu.

În opinia lui Vladimir Tismăneanu, Bucureștiul trebuie să intensifice dialogul cu instituțiile și organizațiile de analiză politică din Statele Unite, atât din zona liberală, cât și din cea conservatoare.

„Să trimită cât mai multe personalități, care să nu meargă numai la Consiliul Păcii, ca să primească o șapcă roșie. OK, să se ducă și la Brookings Institution, să se ducă și la un think tank conservator, dar nu Heritage Foundation, cum este American Enterprise, instituții care contează foarte mult în economia intelectuală și morală, dacă vreți. Să se ducă la institute care susțin Ucraina și care sunt conservatoare. Există think tank-uri conservatoare, think tank-uri liberale. Să se ducă la Council on Foreign Relations. Ideea este să menții contactele cu stânga liberală sau centrul-stânga liberal și cu centru-dreapta conservator, fără să rupi, fără să tai punți”, a explicat acesta.

Nicușor Dan, mai multe articole în presa americană

În ultimul an, președintele României, Nicușor Dan, a relatat mai multe articole în presa americană în care aducea laude președintelui Donald Trump și menționa că relația dintre cele două țări este foarte importantă.

Nicușor Dan a semnat un editorial în „The Washington Times”, la comemorarea a 25 de ani de la cel mai mare atac terorist, din 11 septembrie 2001, vorbind despre sentimentele încercate de români atunci și acum. Acesta a menționat atunci că, „când America și-a chemat aliații și partenerii în lupta împotriva terorismului, România a răspuns prezent. Soldații, aviatorii, marinarii, ofițerii de informații și diplomații noștri au stat (și continuă să stea) umăr la umăr cu omologii lor americani în lupta pentru apărarea valorilor noastre comune, a modului nostru de viață și a idealurilor pe care se bazează civilizația noastră”.

De asemenea, în luna octombrie, tot pentru presa americană, Nicușor Dan a transmis că România este dispusă să îşi asume responsabilităţi şi costuri mai mari pe flancul estic al NATO. În editorialul intitulat „Neclintiţi la margine: România pe flancul NATO de la Marea Neagră", preşedintele evocă recentele atacuri cu drone şi incidentele navale din Marea Neagră pentru a construi o argumentaţie adresată direct Washingtonului: România este un aliat de încredere, investeşte în apărare, îşi asumă costuri şi oferă Statelor Unite avantaje strategice. În schimb, doreşte o prezenţă americană mai puternică.

Președintele Nicușor Dan a participat la Consiliul Păcii, la începutul anului 2026, organizat de Donald Trump, dar ca observator. Şeful statului spunea la acel moment că „România a susţinut permanent necesitatea identificării unei soluţii care să ducă la încheierea conflictului şi a acordat sprijin populaţiei civile din Fâşia Gaza, în special prin operaţiuni de evacuare medicalǎ de urgenţǎ”.

O oportunitate pentru relația cu Europa

Profesorul consideră că noua configurație a Congresului ar putea crea premise mai bune pentru relația transatlantică, în condițiile în care majoritatea congresmenilor nu împărtășesc neapărat viziunea administrației Trump privind prioritățile strategice ale Statelor Unite.

„Potențialul există, pentru că în acest Congres nou, ca și în general în Congres, majoritatea Congresului nu consideră că trebuie schimbat accentul din Alianța Nord-Atlantică în Marea Chinei de Sud și așa mai departe sau cum va fi în lumină. Deci ideea lui Elbridge Colby, de la Departamentul Apărării, că Europa este pe locul trei în prioritățile strategice americane, nu cred că este împărtășită în Congres. Deci ideea este că între Europa și Statele Unite există o alianță, dacă vreți, cum a numit-o Havel sau altfel, și vreau să o citez: o alianță civilizațională. Și tocmai în acest sens trebuie abordați senatorii și congresmenii din ambele direcții și să păstrăm, dacă vreți, legătura la nivel interuman, care este extrem de importantă, comisia de politică externă și așa mai departe. Deci acest nivel interuman, după părerea mea, va juca un rol extrem de important”, a mai spus el.În același timp, profesorul universitar a subliniat că este important să ne concentrăm și aspura influenței pe care o vor avea democrații și pe planurile acestora.

„Da, se mai vorbește și despre faptul că, deși au preluat controlul Congresului, democrații s-ar putea totuși să lase o parte din ceea ce a făcut Trump deja, fără să se mai revină la situația de dinainte. Cât de posibil rămâne de văzut. Rămâne de văzut cât de puternică va fi influența, să-i numim, a liberalilor de stânga sau, dacă vreți, a socialiștilor liberali din Partidul Democrat. De asemenea, s-a menționat deseori în această perioadă relația cu Europa și invitarea unor persoane din parlamentele europene, Uniunea Europeană și așa mai departe. Deci cred că în Congres vom merge pe linia reparării unor lucruri care au fost vătămate în această perioadă, dar să reținem că politica externă este prerogativul președintelui”, a conchis Vladimir Tismăneanu.

Americanii s-au revoltat

Democrații au recâștigat controlul asupra Senatului SUA, dând o lovitură decisivă dominației republicane la Washington și marcând începutul unei noi ere de rezistență din partea Congresului SUA față de președintele Donald Trump.

Alegerile de la jumătatea mandatului, „midterms”, au reflectat frustrarea profundă a alegătorilor din SUA față de prețurile ridicate, războiul din Iran și îngrijorările legate de corupția din cadrul guvernului - notează Associated Press.

Controlul democraților asupra Senatului va remodela profund ultimii doi ani ai mandatului lui Trump și îi va limita probabil capacitatea de a-și promova agenda, inclusiv speranțele sale de a susține o orientare conservatoare la Curtea Supremă.