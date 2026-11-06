Afirmația a fost făcută de expertul în securitate Iulian Fota, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, realizat de Cristian Leonte.

Deoarece regimul de a Moscova nu confirmă oficial aceste date și interzice prin lege sursele alternative de informație, acestea trebuie privite cu precauție.

“Dacă Moscova și Sankt Petersburg se revoltă, toată stabilitatea regimului se duce dracului”

“Am niște informații care, dacă sunt adevărate (...) în Rusia sunt probleme mari cu aprovizionarea cu diesel. Pentru că bombardează ucrainenii foarte bine. Deci, înțeleg că au scos diesel din depozitele armatei, ca să dea la Moscova, Sankt Petersburg, pentru că nu mai aveau ăia diesel.

Din depozitele armatei! Să dai celor două orașe, pentru că Putin are interesul ca orașele să stea liniștite, să nu se revolte, că a pus-o.

Deci, dacă Moscova și Sankt Petersburg se revoltă, toată stabilitatea lui se duce dracului”, a spus Fota.

De altfel, potrivit The Moscov Times, în Sankt Petersburg, penuria de motorină s-a acentuat dramatic de la începutul lunii, astfel încât combustibilul mai poate fi găsit acum în mai puțin de 40% din stațiile de alimentare din regiune.

Criza de motorină este cauzată de atacurile sistematice ale Ucrainei asupra rafinăriilor rusești, care au pus pe butuci cel puțin o treime din producția de combustibili a Rusiei, potrivit experților.

În plus, penuria este “alimentată” și de controversatul acord dintre Moscova și Washington, care prevede livrarea de motorină rusească în SUA, în ciuda sancțiunilor existente.

Putin are probleme și cu plata salariilor și a pensiilor

Pe de altă parte, Fota amintește și informațiile făcute publice recent de presa ucraineană, potrivit cărora regimul de la Moscova are probleme cu plata pensiilor și a salariior, inclusiv cele ale militarilor.

Iulian Fota: “Înțeleg că sunt dificultăți la plata salariilor și că niște salarii au fost amânate pe ianuarie. Adică, stați, suntem în noiembrie, mai avem și decembrie, deci două luni. Păi, asta se întâmpla până să vină Putin, că ăsta a fost marele lui merit, plata la timp a salariilor și a pensiilor. Asta era perioada Elțîn!”.

Potrivit publicației Kyiv Independent, intenția de a amâna plata salariilor militarilor rupe o tradiție care exista încă din perioada sovietică, prin care salariile pe decembrie erau virate simbolic înainte de Revelion.

Numeroși analiști economici spun că, indiferent de eforturile regimului de a cosmetiza realitatea, Rusia se confruntă cu un deficit bugetar în creștere din cauza costurilor masive ale războiului din Ucraina. Sursa principală de venituri a regimului, exportul de hidrocarburi, e afectată sever de sancțiunile internaționale.

“Nu va fi o pace durabilă în Ucraina până când Rusia nu se prăbușește”

Fota amintește că în acest context, victoria copleșitoare a Democraților în alegerile interimare din SUA, care vor îngrădi puterile lui Donald Trump, creează premisele ca Putin să fie în cele din urmă înduplecat să facă pace în Ucraina.

“Moscova se pare că e într-un moment foarte delicat. Dacă i se ia și această perspectivă a unei înțelegeri cu Trump, s-ar putea ca Moscova să fie obligată să fie ceva mai rezonabilă și nu e exclus victoria asta a Democraților să însemne pace, de fapt, pe termen mediu. (...)

Sincer, nu putem vorbi de pace durabilă. Nu e nimeni atât de optimist sau de neprofesionist să vorbească de pace durabilă. Nu suntem acolo.

Păi, rușii își îndoctrinează copiii de școală generală și de liceu, în momentul ăsta, cu un sentiment anti-occidental, ca pe vremea lui Brejnev. (...) Rusia are un proces clar de îndoctrinare anti-occidentală a tinerilor. Păi, când tu faci chestia asta, tu te pregătești pentru pace sau pentru o confruntare lungă cu celălalt?

Deci, să nu ne așteptăm la pace și la o Rusie rezonabilă prea curând, că asta se va întâmpla doar după ce Rusia va trece printr-o nouă prăbușire”, a spus Fota.