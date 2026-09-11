Au trecut 25 de ani de la cel mai mare atac terorist din istorie. Cum a ajutat România SUA după 11 septembrie
Au trecut 25 de ani de la cel mai mare atac terorist din istorie. Cum a ajutat România SUA după 11 septembrie

Nicușor Dan, editorial în presa americană: „Când toți românii au fost americani pentru o zi”

Stiri Politice
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Administraţia Prezidenţială

Președintele Nicușor Dan a semnat un editorial în „The Washington Times”, la comemorarea a 25 de ani de la cel mai mare atac terorist, din 11 septembrie 2001, vorbind despre sentimentele încercate de români atunci și acum.

autor
Mihai Niculescu

Redăm mesajul integral publicat de Nicușor Dan:

„Acum 25 de ani, într-o dimineață senină de septembrie, teroarea a lovit New Yorkul, Washingtonul și câmpurile din Pennsylvania.

O zi aparent obișnuită a devenit un moment istoric – o zi de tragedie, doliu și comemorare în SUA și în întreaga lume, dar și o zi de solidaritate și afirmare a valorilor comune.

În ziua de 11 septembrie, întreaga lume, șocată de uciderea atâtor nevinovați, a văzut o națiune ridicându-se din tragedie cu o vigoare reînnoită. Valorile fundamentale ale caracterului american s-au revelat în nenumărate acte de eroism, generozitate și leadership.

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Atacurile lașe voiau să demoralizeze și să umilească. În schimb, au arătat lumii întregi că sufletul unei națiuni – curajos, vizionar, plin de compasiune – era la fel de viu și de puternic ca la Saratoga, Gettysburg sau Omaha.

Acea dată istorică a fost și una personală. Ca mulți dintre compatrioții mei români, simt și după 25 de ani oroarea și indignarea în fața acestor atrocități. Mi-am dat seama că atacurile nu erau îndreptate doar împotriva unei țări, ci împotriva valorilor care unesc toate societățile libere.

După 11 septembrie, s-a întâmplat un lucru remarcabil: umanitatea a învățat că durerea unei națiuni poate deveni durerea tuturor națiunilor. În acea zi fatidică, oamenii liberi de pretutindeni au stat alături de America. Într-un sens foarte real, toți românii au fost americani pentru o zi.

Acest sentiment a avut consecințe profunde. Atacurile au spulberat iluzia că granițele sau distanța pot garanta securitatea. Dacă terorismul putea lovi inima financiară și culturală a celei mai puternice democrații, putea lovi oriunde ” a scris Nicușor Dan în „The New York Times”.

11 septembrie a schimbat lumea

Marți, 11 septembrie 2026 s-a împlinit un sfert de secol de la cel mai mare atac terorist din istorie. Pe 11 septembrie 2001, două avioane deturnate de pasageri au lovit turnurile gemene din New York, care s-au prăbușit ulterior.

O a treia aeronavă s-a izbit de clădirea Pentagonului, iar o alta s-a prăbușit într-un câmp, după ce pasagerii au încercat să preia controlul. A fost începutul unei noi ere în politica internațională, în securitate și în lupta împotriva terorismului. La 25 de ani distanță, imaginile acelei zile rămân gravate în memoria colectivă.

30 de ani de PRO TV. 2001 - Atacul asupra Turnurilor Gemene din 11 septembrie care a schimbat lumea

Sursa: The New York Times

Etichete: 11 septembrie, nicusor dan, editorial,

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