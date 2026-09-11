Nicușor Dan, editorial în presa americană: „Când toți românii au fost americani pentru o zi”

Redăm mesajul integral publicat de Nicușor Dan:

„Acum 25 de ani, într-o dimineață senină de septembrie, teroarea a lovit New Yorkul, Washingtonul și câmpurile din Pennsylvania.

O zi aparent obișnuită a devenit un moment istoric – o zi de tragedie, doliu și comemorare în SUA și în întreaga lume, dar și o zi de solidaritate și afirmare a valorilor comune.

În ziua de 11 septembrie, întreaga lume, șocată de uciderea atâtor nevinovați, a văzut o națiune ridicându-se din tragedie cu o vigoare reînnoită. Valorile fundamentale ale caracterului american s-au revelat în nenumărate acte de eroism, generozitate și leadership.

Atacurile lașe voiau să demoralizeze și să umilească. În schimb, au arătat lumii întregi că sufletul unei națiuni – curajos, vizionar, plin de compasiune – era la fel de viu și de puternic ca la Saratoga, Gettysburg sau Omaha.

Acea dată istorică a fost și una personală. Ca mulți dintre compatrioții mei români, simt și după 25 de ani oroarea și indignarea în fața acestor atrocități. Mi-am dat seama că atacurile nu erau îndreptate doar împotriva unei țări, ci împotriva valorilor care unesc toate societățile libere.

După 11 septembrie, s-a întâmplat un lucru remarcabil: umanitatea a învățat că durerea unei națiuni poate deveni durerea tuturor națiunilor. În acea zi fatidică, oamenii liberi de pretutindeni au stat alături de America. Într-un sens foarte real, toți românii au fost americani pentru o zi.

Acest sentiment a avut consecințe profunde. Atacurile au spulberat iluzia că granițele sau distanța pot garanta securitatea. Dacă terorismul putea lovi inima financiară și culturală a celei mai puternice democrații, putea lovi oriunde ” a scris Nicușor Dan în „The New York Times”.