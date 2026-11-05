Numerele câștigătoare au fost 15, 34, 41, 53, 56 și Powerball-ul roșu 21, cu un multiplicator Power Play de 2x, scrie CNN.

Câștigătorul are opțiunea de a alege între o plată unică de 357,9 milioane de dolari sau o rentă anuală plătită pe o perioadă de 29 de ani.

Nu au existat câștigători pentru premiile de 2 milioane și 1 milion de dolari la categoria „Match 5”.

Jackpotul de miercuri a fost al zecelea cel mai mare premiu din istoria jocului și al doilea cel mai mare premiu de până acum din acest an, potrivit reprezentanților jocului. Ultima dată când a fost câștigat jackpotul Powerball a fost pe 12 august, când un jucător norocos a revendicat un jackpot de 1,04 miliarde de dolari în Illinois.

Extragerea Powerball are loc de trei ori pe săptămână, luni, miercuri și sâmbătă, la ora 22:59 ET. Jackpotul va fi resetat la 20 de milioane de dolari pentru extragerea de sâmbătă.

Șansele de a câștiga jackpotul de miercuri au fost extrem de mici, estimându-se la 1 la 292,2 milioane, potrivit loteriei.

Acest ciclu al jackpotului a fost primul la care au participat jucători din Regatul Unit încă de la începutul seriei de extrageri multiple, în urma extinderii vânzărilor de bilete în această țară, în luna iulie.

De asemenea, aceasta este prima dată când o loterie din afara Statelor Unite a contribuit la jackpotul Powerball, potrivit organizatorilor loteriei.