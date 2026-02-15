”Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitaţiei preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump”, a anunţat, duminică după-amiază, preşedintele Nicuşot Dan.

Acesta precizează că România va avea calitate de observator.

”Voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaţionale de pace şi deschiderea de a participa la procesul de reconstrucţie din Fâşia Gaza. Decizia de a fi prezent la aceste discuţii are la bază susţinerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluţia adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, iniţiată de Statele Unite ale Americii”, a precizat preşedintele.

Şeful statului a adăugat că ”România a susţinut permanent necesitatea identificării unei soluţii care să ducă la încheierea conflictului şi a acordat sprijin populaţiei civile din Fâşia Gaza, în special prin operaţiuni de evacuare medicalǎ de urgenţǎ”.

Preşedintele Nicuşor Dan anunţa recent că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în 19 februarie.

El preciză că decizia privind participarea va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii în ceea ce priveşte statele care nu sunt membre ale Consiliului, dar îşi doresc să adere în condiţiile revizuirii Cartei acestei organizaţii.

Administraţia Trump pregăteşte o reuniune a Consiliului pentru Pace în 19 februarie, la Washington, evenimentul fiind descris ca ”şedinţa inaugurală a Consiliului pentru Pace”.

Circa 24 de țări au semnat acordul privind Consiliul Păcii

Reuniunea este programată să aibă loc la Institutul American pentru Pace, care a fost redenumit de preşedintele Donald Trump după propriul nume.

Oficialul american a declarat că reuniunea are ca scop, în parte, strângerea de fonduri, dar a subliniat că detaliile sunt încă în curs de elaborare.

Întâlnirea, despre care a scris pentru prima dată Axios, ar fi prima reuniune a grupului de la ceremonia de semnare a acordului, care a avut loc luna trecută la Forumul Economic Mondial de la Davos. Aproximativ douăzeci şi patru de ţări au semnat acordul privind Consiliul pentru Pace.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunţat că se va deplasa la Washington ”în două săptămâni” pentru a participa la reuniunea inaugurală a ”Consiliului de pace”.

De asemenea, Italia va participa probabil la Consiliul pentru Pace al preşedintelui Donald Trump în calitate de observator, a declarat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni.