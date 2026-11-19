Deși reforma administrativă e necesară, ea riscă să îndepărteze o mare parte din votanții PSD, care vin prin “mașinăria de partid și clientelism”, a declarat președintele Expert Forum, Sorin Ioniță, într-un interviu pentru Știrile PRO TV realizat de Diana Enache.

Ioniță, care are o experiență internațională de peste două decenii ca expert în reforma administrației publice și descentralizare, spune că, din perspectivă politică, pur și simplu “nu înțelege” demersul PSD.

“Nu se pupă nimic cu nimic, din punct de vedere politic”

Acesta este cu atât mai greu de înțeles cu cât “din această reformă nu câștigi bani, nu faci economii la buget, iar asta învățăm din experiența celorlalte țări”.

“Nu se pupă nimic cu nimic, din punct de vedere politic. Nu că nu ar fi necesară reforma. E necesară, dar nu cred că o vor face ca lumea. (…) Ce câștigi cu chestia asta, domnule? Dumneavoastră vi se pare că câștigi voturi?

Dacă eu acum aș fi lider PSD și încep să vorbesc de reforma teritorială, votanții mei, pe care jumătate mi-i aduc pe mașinărie de partid și pe clientelism, îmi crește procentul cu ceva? Eu nu cred că asta e o temă.

Adică, dacă ar da cu măriri de pensii, cu măriri de salarii, cu alte chestii, cu subvenții, înțeleg unde bați. Înțeleg de ce o faci, politic. Dar asta nu înțeleg de ce o faci, chiar dacă ea totuși trebuie făcută”, a spus Ioniță.

“Încep să suspectez și niște răfuieli interne în PSD, că vor să rupă capul cuiva de pe acolo, local (...) Că văd că au proiecte alternative: o chestie auzi de la București, altă chestie auzi de la Craiova”, a adăugat el.

“Nu poți reorganiza țara peste capul oamenilor”

Ioniță spune că, oricât de necesară e reforma administrativă, ea trebuie bine pregătită și că nu se poate realiza “peste capul oamenilor”.

Sorin Ioniță: “Dacă tu nu te duci la țară să le explici de ce se face asta, normal că oamenii se vor opune”. (…)

“Ce e foarte clar e că, atunci când te apuci de ea, dacă e să îți iasă bine, tu investești capital politic, adică cheltui capital politic, îți pui țara în cap, îți pui - în cazul PSD-ului - primarii tăi în cap, că tu îi ai pe cei mai mulți - îți pui lumea în cap, pentru că oamenii, în primă instanță se opun.

Oamenii din sate, deci nu mă refer la consilieri, primari, clasa politică și atârnătorii lor, ci cetățenii, neștiind - e o chestie cu totul nouă- oamenii de la țară se tem că o să fie ca Ceaușescu în '80 - vine unul cu tractorul, le dărâmă casa, îi mută la bloc, cum s-a întâmplat pe aici, prin jurul Bucureștiului. Bine, asta e o exagerare, dar nu m-ar mira ca partidele extremiste să vină cu narativul ăsta ca să submineze (demersul), că de-aia ești în opoziție populistă,ca să lansezi de astea pe piață.”

Ce ar trebui să facă Guvernul înainte de a reîmpărți țara

Ioniță spune că, din experiența celorlalte țări care au reușit o astfel de reformă și au dus-o la capăt, e nevoie de timp, pentru a explica oamenilor de ce e necesară și ce efecte va avea asupra vieții lor.

Sorin Ioniță: „Îți dai un timp. Explici, explici, explici, faci caravane prin țară (...) te duci, îi aduni la căminul cultural pe toți și ți-o asumi la nivel înalt, de vicepremier, de exemplu.

Dar eu nu înțeleg ce înseamnă angajarea răspunderii. Am înțeles, luna martie e un fel de țintă. I-a dat temă lui Luca Niculescu să facă ce? Deci, până atunci, să facă planul? Și să îl asume atunci? Sau chiar să treacă legea?. Sau atunci să vină cu scenariile? Că de obicei faci mai multe scenarii.”

Reforma teritorială nu se poate pune în practică imediat

Ioniță spune că oricâte eforturi ar face Guvernul, o astfel de reformă “oricum nu se pune în practică de anul viitor”, ea neputând intra în vigoare decât după următoarele alegeri locale.

El atrage atenția și asupra problemelor identitare pe care le va naște acest demers la nivel local.

Sorin Ioniță: “Riscul mare e că discuția se duce în bălării, în teme simbolico-identitare, că încep să se certe Timișul cu Aradul, Bacăul cu Iașiul, și încep discuțiile.... “Păi, da, unde-i capul? Facem un Banat mai mare, dar cine e capitala?” „Aa, păi stai, că se supăra Aradul.”... Sau Oradea versus Cluj. „Dar cum să fie steagul regiunii?” „Dar să fie regiunea istorică sau să fie mai așa...?” Or, astea sunt complet irelevante pentru modul lor de a funcționa mai departe. Ce e important sunt atribuțiile și sursele de finanțare, județele neavând venituri proprii.”

O altă problemă: “La noi, unde se termină blocul, începe porumbul”

Ioniță atrage atenția că orașele României au o particularitate “aproape unică în Europa”.

“Municipiile mari sunt foarte constrânse teritorial, limita administrativă e unde se termină blocul și începe porumbul. Deci nu ai teritoriu în jur, nu poți coordona proiecte de dezvoltare, transport, care devin din ce în ce mai acute.

Și se vede în Cluj, se vede în București, se vede peste tot. Deci tu nu ai nicio decizie, ca municipiu mare, ce se întâmplă într-o localitate în care primarul, consiliul local face ce vrea de capul ei, dar, de fapt, ea e lipită de București. Vezi Bragadiru, vezi Voluntari, vezi Popești-Leordeni, vezi toate astea.

Nu poți să coordonezi. Ați văzut ce probleme sunt cu transportul? Cu STB-ul? Nesfârșite discuții, "dar cum decontăm?", că "dacă se duce autobuzul?"... Deci e foarte greu să coordonezi ceva. Și gândiți-vă ce înseamnă problema gropilor de gunoi. Unde le pui? Ce primărie acceptă să îi pui tu, orașul București, groapa de gunoi la el în localitate?” (…)

Întrebat dacă e posibil ca demersul PSD de reorganizare teritorială să vină în urma unor discuții cu președintele Nicușor Dan, Ioniță s-a arătat sceptic:

“Habar n-am. E posibil, dar nu mi se pare plauzibil, pentru că știți, președintele Dan nu poate nici să meargă și să mestece gumă în același timp. El numai un singur lucru trebuie să facă în acel moment. Și atunci era cu negocierea coaliției.”

“Suntem o țară care se guvernează oral, la televizor”

Pentru ca o astfel de reformă să aibă succes, e nevoie de mai multe variante de lucru, care să fie dezbătute public, luni la rând, spune Ioniță.

“Suntem o țară care se guvernează oral, la televizor. Vine unul, face declarații, aia e. Dar pune, frate, pe hârtie! (…)

Trebuie cel puțin șase luni de discuție pe ceva concret, nu pe declarații la televizor. Deci trebuie să ai un material de 30 de pagini scris clar și ce te aștepți să obții. Care sunt noile funcționalități? Și la fel, cu zonele metropolitane, cum o faci? Pentru că ăștia nu vor să se unească! Îl vedeți pe Pandele renunțând la Voluntari… ca să-l unim cu Bucureștiul? Păi, ele sunt lipite, ele funcționează împreună.”

“Nu înțeleg de ce o împing, nu mi se pare un plan realist, nu văd scenarii puse pe masă pe care să le discutăm, și nu văd efortul lor de a convinge lumea. Nu poți să faci asta peste capul oamenilor, în primul rând. Dacă tu nu te duci la țară să le explici de ce se face asta, normal că oamenii se vor opune”, a conchis Ioniță.