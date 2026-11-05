Aiwanger, care era şi ministru al economiei în executivul bavarez, a fost descoperit în camera sa de la hotelul Neuer Fritz miercuri seară, potrivit Agerpres.

Cauza morţii nu este deocamdată cunoscută.

„Circumstanţele exacte în care a fost găsit încă nu pot fi dezvăluite, din motive de securitate'', a declarat un purtător de cuvânt al Parchetului din Berlin.

Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili toate circumstanţele şi cauza morţii politicianului şi a exclus implicarea unei părţi terţe.

A fost dispusă efectuarea unei autopsii şi ar putea fi audiaţi mai mulţi martori, a adăugat reprezentantul Parchetului.

Aiwanger urma să aibă un discurs la deschiderea biroului din Berlin al Alegătorilor Liberi, partidul pe care l-a condus la nivel regional şi naţional.

El şi-a anulat însă participarea din motive medicale şi ulterior a fost găsit în stare de inconştienţă în camera sa de hotel.'

„Moartea bruscă a lui Hubert Aiwanger este o tragedie absolută'', a reacţionat pe X premierul bavarez Markus Söder, care s-a declarat şocat profund de această veste.

Hubert Aiwanger a devenit lider al grupului parlamentar al Alegătorilor Liberi în Bavaria în 2008.

Partidul a intrat într-o coaliţie guvernamentală cu Uniunea Creştin-Socială (CSU) în 2018, el devenind vicepremier şi ministru al economiei în executivul bavarez.