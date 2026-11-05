Acest lucru se datorează, în parte faptului că celelalte două state NATO riverane (Bulgaria și Turcia) nu pot sau nu vor să se implice. Iar asta lasă practic întreaga sarcină pe umerii României, care însă nu are capacitățile defensive necesare, a declarat expertul în securitate Iulian Fota, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, realizat de Cristian Leonte.

“Nouă ne trebuie nave de război în Marea Neagră. Ar fi trebuit deja să le avem”

Pentru a avea cu adevărat forță de descurajare în Marea Neagră, România ar trebui să investească masiv în întărirea Marinei sale militare, “singura care, în momentul ăsta ar putea să îi țină pe ruși cât de cât la respect”, spune Fota, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională.

Iulian Fota: “Deocamdată nu avem foarte multe soluții. Mai puțin - dar pe asta văd că o ocolim și o evităm de ani de zile - consolidarea capabilităților Marinei Militare române.

În continuare noi o ocolim - și eu nu înțeleg de ce facem chestia asta, pentru că e la limita responsabilității și a patriotismului - să întărim marina militară, singura care, în momentul ăsta ar putea să îi țină pe ruși cât de cât la respect.

Dar e nevoie de o consolidare reală, nu cu nave de patrulare, pentru că nava de patrulare nu e navă de război, aia nu e făcută să lupte. E făcută să vadă și să fugă, pentru că, structural, e cu totul altfel gândită.

Deci nouă ne trebuie nave de război în Marea Neagră, pe care ar fi trebuit deja să le avem.”

Fota îl acuză direct pe liderul PSD Sorin Grindeanu că poartă responsabilitatea politică pentru această situație.

“Dacă iresponsabilul ăla de Grindeanu (sic!) nu anula contractul cu Damen-ul (n.r. contractul dintre statul român și compania olandeză Damen, care deținea jumătate din șantierul naval din Mangalia) măcar aveam niște corvete moderne, cu capabilități importante, cel puțin două, dacă nu trei. Le aveam acum pe apă operaționale! Ar fi fost cu totul altă ecuație. În continuare, suntem cu o marină militară în care nimeni nu vrea să bage bani corespunzător, nimeni nu o tratează cu atenție”, a spus Fota.

Pe de altă parte, dotarea Marinei militare ar trebui însoțită și de capabilități antidronă, “pe care le tot căutăm de câțiva ani, de când sunt bombardate - accidental, dar sunt bombardate - ținte civile de pe teritoriul nostru”, spune Fota.

Portul Constanța e „gâtuit” de atacurile rusești din Marea Neagră

El a amintit, în context, consecințele economice directe pe care atacurile rusești asupra navelor care pleacă din Ucraina le au asupra economiei României.

Iulian Fota: “Marea Neagră are, în momentul ăsta, statutul de cea mai periculoasă mare a lumii. E un statut pe care nu ni l-am dorit. O spun analize serioase din presa internațională și cazuistica - nave scufundate, oameni morți. În fine, o spun asiguratorii. Înțeleg că era în jur de 200.000 dolari o asigurare pentru o navă, acum, cică e 2,5 milioane.

Au crescut primele de asigurare de peste 10 ori, de aia nu mai vine nimeni. Și asta aici e o mare problemă, pentru că ne omoară comerțul de import-export. Constanța e gâtuită. E foarte complicat și foarte grav.”

De ce nu poate NATO să aducă nave de război în Marea Neagră

Fostul consilier prezidențial spune că lucrurile ar fi stat mult mai bine acum dacă NATO ar fi adus nave de război în Marea Neagră, pentru a descuraja Rusia.

Acest demers e blocat acum de Turcia, care controlează strâmtorile Bosfor și Dardanele, și refuză să accepte vase de război în Marea Neagră, chiar dacă e membră NATO.

Pe de altă parte, Turcia nu și-a mărit prezența militară în Marea Neagră și preferă să-și țină navele de luptă în Mediterana, unde are mize strategice legate de fluxurile de energie dinspre Africa, explică Fota.

“Klaus Iohannis are o mare vină”

Iulian Fota: “Klaus Iohannis are o mare vină. În 2015, pe ascendentul ăla pe care l-a avut, și de care a profitat ca să mărească bugetul armatei. Aceea a fost o decizie foarte bună. Asta trebuie salutată.

Trebuia să ducă chestia până la capăt, să tragă o linie, să cheme toată elita politică în jurul unei mese, să zică: "Măi, oameni buni" - cum au făcut polonezii în 2014 - "Uite, asta e situația. E o amenințare existențială. Ce facem?"

Polonezii au făcut în 2014 chestia asta. Au încadrat ca amenințare existențială anexarea Crimeei și și-au luat niște măsuri, ca nație. Prima și cea mai importantă - întărirea militară. Și au început să accelereze întărirea militară încă din primele luni de după anexarea Crimeei”, a explicat Fota.