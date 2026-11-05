O adevărată avere cu o valoare nominală de 11.760 de euro, dar mai ales cu o greutate impresionantă: 2.710 kilograme, relatează Il Resto del Carlino.

Cum a început pasiunea

Totul a început pe vremea când Salvi era încă un copil, iar în Italia circulau lirele.

„Când eram mic, adunam monedele de 20 și 500 de lire, pentru că erau cele mai frumoase. Apoi, după ce au dispărut lirele, am început să strâng monedele de 1 cent și voiam să văd până unde puteam ajunge”, povestește el într-un reportaj realizat de Tele2000.

Din acel moment, colecționarea monedelor a devenit mai întâi un obicei, apoi un adevărat hobby, alimentat de curiozitatea de a afla câte exemplare putea strânge.

Nu este vorba despre o colecție începută din dorința de a găsi monede rare sau de a urmări valoarea lor numismatică, ci pur și simplu despre plăcerea de a acumula și de a depăși, de fiecare dată, recordul anterior.

Problemele apărute pe parcurs

Cantitatea impresionantă de monede a adus însă și câteva probleme practice. Acestea nu sunt doar foarte numeroase, ci cântăresc împreună peste 2,7 tone.

O asemenea greutate l-a obligat pe poștaș să regândească inclusiv locul în care își depozita colecția în casă.

„De-a lungul timpului, a trebuit să le mut la etajele inferioare, deoarece betonul din casa scării începuse să prezinte primele fisuri”, povestește el.

Bunătatea oamenilor

La dezvoltarea colecției au contribuit și oamenii pe care Bruno i-a întâlnit de-a lungul anilor.

Meseria de poștaș i-a oferit ocazia să intre în contact cu foarte mulți localnici, iar unii dintre aceștia au ales să-i susțină pasiunea oferindu-i tocmai acele monede care, de multe ori, sunt uitate prin portofele sau sertare.

„Oamenii îmi dădeau monede de un cent când mă întâlneau pe stradă sau când le aduceam corespondența. Și astăzi distribui scrisorile mergând pe jos”, explică el.

Pentru Bruno Salvi, însă, pragul de 1.176.000 de monede nu reprezintă finalul drumului.

„Acum mi-aș dori să ajung la un milion și jumătate, dar, dacă monedele vor continua să circule, poate chiar și mai mult”, a spus el.

Dincolo de colecție, există și o reflecție interesantă asupra acestor monede aparent lipsite de importanță.

„Mă întreb: câte milioane de oameni au ținut în mâini aceste monede? În mod normal, nimeni nu se gândește la asta.”, a precizat bărbatul.