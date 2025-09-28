Maia Sandu: „Este ultima oră de vot. Acum, mai mult ca oricând, votul tău poate decide cum va arăta ţara noastră”

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu transmite duminică, în ultima oră de vot, un mesaj către alegătorii moldoveni , afirmând că acum, mai mult ca oricând, votul lor poate decide cum va arăta ţara.

Maia Sandu îi îndeamnă să nu lase pe alţii să decidă în locul lor.

„Este ultima oră de vot. Acum, mai mult ca oricând, votul tău poate decide cum va arăta ţara noastră. Nu lăsa pe alţii să decidă în locul tău”, este mesajul postat de preşedinta Republicii Moldova, pe Facebook.

Peste 1,5 milioane de moldoveni au votat în alegerile parlamentare, până la ora 19.30, anunţă Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, reprezentând peste 50.00% din totalul numărului de votanţi.

Maia Sandu acuză „gruparea criminală Șor” că „încearcă să împiedice procesul de vot”

Sandu acuză gruparea condusă de Ilan Şor, un politician şi om de afaceri moldovean stabilit în prezent la Moscova, că încearcă să oprească votarea, atât în țară, cât și în străinătate.

Mesajul Maiei Sandu a venit cu 5 ore înainte de închiderea secțiilor de votare din Republica Moldova. În diaspora, votul are loc până la ora locală 21:00.

”Dragi cetățeni, avem mai multe rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor la secțiile de vot din afara țării, evident contra bani. Avem situații de alertă falsă cu bombă în mai multe țări. (...) Avem înregistrate cazuri când se încearcă scoaterea buletinului de vot curat din secția de vot, pentru ca ulterior să fie introdus deja cu ștampila pusă. Și avem multe cazuri din rețeaua Șor, încearcă să împiedice procesul de vot mai ales în secțiile unde prezența este mare.

