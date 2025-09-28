Maia Sandu: „Este ultima oră de vot. Acum, mai mult ca oricând, votul tău poate decide cum va arăta ţara noastră”

28-09-2025 | 20:50
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu transmite duminică, în ultima oră de vot, un mesaj către alegătorii moldoveni, afirmând că acum, mai mult ca oricând, votul lor poate decide cum va arăta ţara.

 

Ioana Andreescu

Maia Sandu îi îndeamnă să nu lase pe alţii să decidă în locul lor.

„Este ultima oră de vot. Acum, mai mult ca oricând, votul tău poate decide cum va arăta ţara noastră. Nu lăsa pe alţii să decidă în locul tău”, este mesajul postat de preşedinta Republicii Moldova, pe Facebook.

Peste 1,5 milioane de moldoveni au votat în alegerile parlamentare, până la ora 19.30, anunţă Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, reprezentând peste 50.00% din totalul numărului de votanţi.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 28-09-2025 20:50

