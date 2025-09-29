Ce scrie presa rusă despre victoria partidului Maiei Sandu. Agenția TASS a anunțat inițial că opoziția a câștigat alegerile

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), fondat de Maia Sandu, ar putea păstra majoritatea parlamentară după alegerile din 28 septembrie, potrivit datelor preliminare ale CEC, după procesarea a 99,12% din procesele-verbale, transmite TASS.

Anterior, în cursul nopţii, agenţia de presă oficială a statului rus se grăbise să anunţe victoria formaţiunilor de opoziţie, deşi cita doar datele din ţară, fără diaspora.

Conform noilor date, PAS poate obţine 55 de mandate în parlamentul de 101 de locuri, Blocul Patriotic - 26, blocul partidelor pro-europene „Alternativa” - 8, „Partidul nostru” - 6, partidul „Democraţia acasă” - 6, arată TASS, cu amendamentul că rezultatele finale urmează să fie anunţate de CEC ulterior.

Înfrângere pentru partidul lui Dodon

Blocul Patriotic este format din Partidul Socialiştilor din Republica Moldova, condus de fostul preşedinte Igor Dodon, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, condus de fostul lider al ţării Vladimir Voronin, şi partidul „Viitorul Moldovei” al fostului premier Vasile Tarlev.

Blocul „Alternativa” este format din „Mişcarea Alternativa Naţională” a primarului Chişinăului Ion Ceban, Partidul Dezvoltării şi Unirii Moldovei condus de fostul premier Ion Chicu şi Partidul Congresul Civic al lui Mark Tkaciuk, precizează TASS.

Anterior, în cursul nopţii, agenţia rusă de stat titra: „CEC Moldova a anunţat victoria fracţiunilor de opoziţie la alegerile parlamentare”.

„Partidele de opoziție au devansat”

Partidele de opoziţie din Moldova, inclusiv Blocul Patriotic, care susţine restabilirea relaţiilor cu Rusia, au devansat la alegerile parlamentare Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), înfiinţat de preşedinta Maia Sandu, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, după procesarea a 100% din procesele-verbale de la secţiile de vot din ţară, a transmis TASS.

Partidul de guvernământ a obţinut 44,13% din voturi, Blocul Patriotic - 28,25%, blocul partidelor proeuropene „Alternativa” - 9,22%, „Partidul nostru” - 6,35%, partidul „Democraţia acasă” - 5,72%. În total, partidele de opoziţie au obţinut 49,54% din voturi, a calculat TASS.

Totuşi, notează TASS, partidul Maiei Sandu a reuşit să obţină un rezultat mai favorabil datorită voturilor exprimate în secţiile de votare din străinătate. După numărarea a 98,55% din procesele-verbale de la toate secţiile de votare, inclusiv cele din străinătate, PAS a obţinut 49,71% din voturi, Blocul Patriotic - 24,43%, „Alternativa” - 8,04%, „Partidul nostru” – 6,25%, „Democraţia acasă” – 5,66%. Astfel, opoziţia a obţinut 44,38% din voturi, a precizat TASS.

Agenţia aminteşte că pentru aceste alegeri, autorităţile din Moldova au mărit numărul secţiilor de vot din străinătate de la 234 la 301, în principal în ţările occidentale. La acestea au fost trimise aproape un sfert din buletinele de vot - 864.000, în timp ce pentru votul din ţară au fost aproximativ 2,7 milioane. În Rusia, unde locuiesc sute de mii de moldoveni, la fel ca şi anul trecut la alegerile prezidenţiale, au funcţionat doar două secţii - în incinta consulatului şi a ambasadei Moldovei la Moscova. La acestea au votat 4.109 persoane. Opoziţia din Moldova a acuzat autorităţile de reducerea artificială a numărului de secţii de votare în teritoriile în care nu se bucură de sprijin şi de creşterea numărului acestora în alte locuri, a menţionat TASS.

Anterior, liderii Blocului Patriotic au declarat victoria opoziţiei la alegerile din Moldova şi au început să picheteze clădirea Comisiei Electorale Centrale, cerând să nu se permită falsificarea rezultatelor alegerilor, a relatat corespondentul TASS. Liderul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, fostul preşedinte Igor Dodon, a declarat celor adunaţi că „Partidul Acţiune şi Solidaritate a pierdut aceste alegeri şi, în prezent, nu deţine majoritatea parlamentară, iar opoziţia a câştigat”. Potrivit lui Dodon, acest lucru înseamnă că opoziţia îşi poate uni toate forţele pentru a forma o majoritate parlamentară.

La alegerile prezidenţiale din toamna anului trecut, pe care Maia Sandu le-a câştigat graţie votului din diaspora, Moscova nu a recunoscut legitimitatea votului exprimat de moldovenii plecaţi în străinătate, considerând că Maia Sandu a fost respinsă de moldovenii rămaşi acasă.

