AFP: Partidul proeuropean al Maiei Sandu obţine victoria în alegerile legislative. Scrutin tensionat, cu acuzații de fraudă

Stiri externe
29-09-2025 | 11:46
Maia Sandu
Inquam Photos / Miruna Turbatu

Partidul Solidarităţii şi Acţiunii (PAS, centru-dreapta) al preşedintei Maia Sandu a obţinut victoria în alegerile legislative de duminică din Republica Moldova, cu peste 50% dintre voturile exprimate, relatează AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

PAS, care se află al putere din 2021, a obţinut 50,03% dintre voturile exprimate, urmat de Blocul Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei (BEP, stânga, prorus), cu 24,26%, potrivit acestor rezultate publicate pe site-ul Comisiei Electorale Centrale (BRC).

Prezenţă la urne de 52%

Aproximativ 52% dintre alegătorii moldoveni au luat parte la acest scrutin decisiv pentru viitorul ţării lor. Observatorii l-au privit ca o răscruce între continuarea apropierii de Uniunea Europeană (UE) şi o întoarcere sub tutela rusă.

În alegerile legislative din 2021, prezenţa la urne a fost de 52,3%.

Fiecare tabără a acuzat-o pe cealaltă de manipulare şi de tentative de intimidare în timpul campaniei electorale, semn al mizei acestor alegeri foarte tensionate.

Citește și
ilie bolojan maia sandu
Mesajul lui Ilie Bolojan după victoria PAS la alegerile parlamentare: „Vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum”

Creditat în frunte în sondaje, PAS a pierdut însă teren din 2021 încoace, din cauza dificultăţilor economice din ţară, una dintre cele mai sărace din Europa.

Scrutinul a fost umbrit de temeri de cumpărare de voturi şi tulburări, precum şi de o ”campanie de dezinformare fără precedent” purtată de către Rusia, potrivit Uniunii Europene.

Moscova a dezminţit aceste acuzaţii, iar opoziţia moldoveană - prorusă - a acuzat PAS de planificarea unei fraude.

Un nivel de amestec ”nemaivăzut” de peste 30 de ani

Serviciul moldovean de securitate cibernetică a anunţat duminică faptul că a detectat mai multe tentative de atac asupra infrastructurii electorale, ”neutralizate în timp real”.

După ce a votat la Chişinău, Maia Sandu a avertizat împotriva ”amestecului masiv al Rusiei”.

Ea a declarat presei că ţara sa, care se învecinează cu Ucraina, este ”în pericol”.

La începutul săptămânii, ea a denunţat ”sute de milioane de euro” deversate de Moscova cu scopul de a cumpăra voturi, de a orchestra campanii de dezinformare online şi de a organiza proteste violente.

Potrivit directorului centrului moldovean de reflecţie Adept, Igor Botan, Republica Moldova ”n-a văzut niciodată un asemenea nivel (de amestec străin) într-o campanie electorală” de la câștigarea independenţei fostei republici sovietice. 

2,4 milioane de locuitori şi peste un milion de moldoveni din diaspora au fost chemaţi la vot.

Începând cu 1 august, poliţia moldoveană a operat peste 600 de percheziţii în legătură cu tentative de destabilizare a țării. Zeci de persoane au fost arestate.

În acest scrutin, au candidat aproximativ 20 de partide şi candidaţi independenţi.

Rezultate oficiale, alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025

Sursa: News.ro

Etichete: Maia Sandu, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 29-09-2025 11:04

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Rezultate alegeri Moldova 2025 - Procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova a început după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00. 

Mesajul lui Ilie Bolojan după victoria PAS la alegerile parlamentare: „Vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum”
Stiri Politice
Mesajul lui Ilie Bolojan după victoria PAS la alegerile parlamentare: „Vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum”

Prim-ministrul Ilie Bolojan felicită cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea la alegerile de duminică și pentru votul pro-european, după victoria clară a partidului PAS.

Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial
Stiri externe
Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial

Pro-europenii au câștigat alegerile parlamentare cruciale pentru Republica Moldova, care se străduie să rămână în afara controlului Rusiei, comentează luni presa internațională.

Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din R. Moldova: Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional
Stiri externe
Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din R. Moldova: Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional

Rezultatul alegerilor legislative din Republica Moldova reprezintă o înfrângere categorică pentru influența rusă, susține politologul Cristian Pîrvulescu, într-un interviu pentru Știrile PRO TV.

Alegeri în Republica Moldova. Peste 29.000 de persoane au votat în România, majoritatea susținând partidul Maiei Sandu
Stiri externe
Alegeri în Republica Moldova. Peste 29.000 de persoane au votat în România, majoritatea susținând partidul Maiei Sandu

Peste jumătate dintre cei 29.379 de alegători din România la alegerile legislative din R. Moldova au fost tineri sub 35 de ani, un profil diferit față de cel al votanților din Moldova și din diaspora, în general.

Recomandări
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Rezultate alegeri Moldova 2025 - Procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova a început după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00. 

Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial
Stiri externe
Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial

Pro-europenii au câștigat alegerile parlamentare cruciale pentru Republica Moldova, care se străduie să rămână în afara controlului Rusiei, comentează luni presa internațională.

Ratele la bancă se măresc semnificativ de la 1 octombrie. Care sunt soluțiile pentru a mai ușura povara IRCC
iBani
Ratele la bancă se măresc semnificativ de la 1 octombrie. Care sunt soluțiile pentru a mai ușura povara IRCC

Cresc din nou ratele de la 1 octombrie. Indicele IRCC urcă la un nivel record, de peste 6 la sută, astfel că cei care au credit cu dobândă variabilă vor plăti mai mult.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 29 Septembrie 2025

03:12:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28