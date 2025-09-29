AFP: Partidul proeuropean al Maiei Sandu obţine victoria în alegerile legislative. Scrutin tensionat, cu acuzații de fraudă

Partidul Solidarităţii şi Acţiunii (PAS, centru-dreapta) al preşedintei Maia Sandu a obţinut victoria în alegerile legislative de duminică din Republica Moldova, cu peste 50% dintre voturile exprimate, relatează AFP.

PAS, care se află al putere din 2021, a obţinut 50,03% dintre voturile exprimate, urmat de Blocul Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei (BEP, stânga, prorus), cu 24,26%, potrivit acestor rezultate publicate pe site-ul Comisiei Electorale Centrale (BRC).

Prezenţă la urne de 52%

Aproximativ 52% dintre alegătorii moldoveni au luat parte la acest scrutin decisiv pentru viitorul ţării lor. Observatorii l-au privit ca o răscruce între continuarea apropierii de Uniunea Europeană (UE) şi o întoarcere sub tutela rusă.

În alegerile legislative din 2021, prezenţa la urne a fost de 52,3%.

Fiecare tabără a acuzat-o pe cealaltă de manipulare şi de tentative de intimidare în timpul campaniei electorale, semn al mizei acestor alegeri foarte tensionate.

Creditat în frunte în sondaje, PAS a pierdut însă teren din 2021 încoace, din cauza dificultăţilor economice din ţară, una dintre cele mai sărace din Europa.

Scrutinul a fost umbrit de temeri de cumpărare de voturi şi tulburări, precum şi de o ”campanie de dezinformare fără precedent” purtată de către Rusia, potrivit Uniunii Europene.

Moscova a dezminţit aceste acuzaţii, iar opoziţia moldoveană - prorusă - a acuzat PAS de planificarea unei fraude.

Un nivel de amestec ”nemaivăzut” de peste 30 de ani

Serviciul moldovean de securitate cibernetică a anunţat duminică faptul că a detectat mai multe tentative de atac asupra infrastructurii electorale, ”neutralizate în timp real”.

După ce a votat la Chişinău, Maia Sandu a avertizat împotriva ”amestecului masiv al Rusiei”.

Ea a declarat presei că ţara sa, care se învecinează cu Ucraina, este ”în pericol”.

La începutul săptămânii, ea a denunţat ”sute de milioane de euro” deversate de Moscova cu scopul de a cumpăra voturi, de a orchestra campanii de dezinformare online şi de a organiza proteste violente.

Potrivit directorului centrului moldovean de reflecţie Adept, Igor Botan, Republica Moldova ”n-a văzut niciodată un asemenea nivel (de amestec străin) într-o campanie electorală” de la câștigarea independenţei fostei republici sovietice.

2,4 milioane de locuitori şi peste un milion de moldoveni din diaspora au fost chemaţi la vot.

Începând cu 1 august, poliţia moldoveană a operat peste 600 de percheziţii în legătură cu tentative de destabilizare a țării. Zeci de persoane au fost arestate.

În acest scrutin, au candidat aproximativ 20 de partide şi candidaţi independenţi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













