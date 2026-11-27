Generează rezumat cu AI

O furtună de proporții s-a dezlănțuit asupra Statelor Unite, măturând țara de la est la vest, cu ploi torențiale, vânt violent și valuri uriașe. Aproape un milion de gospodării au rămas fără electricitate, iar mii de zboruri au fost anulate sau întârziate.

Carele alegorice pregătite pentru parada de Ziua Recunoștinței au rămas nemișcate pe străzile din New York. Din cauza vremii severe, organizatorii au decis, în urma consultărilor cu autoritățile, să amâne evenimentul pentru sâmbătă.

Jes Riddle, turistă din Dakota de Nord: „Era, evident, unul dintre momentele cele mai așteptate, mai ales că vorbim despre ediția cu numărul 100. A fost o mare dezamăgire.”

Barry Houser, directorul fanfarei „Marching Illini”: „Suntem un grup de 436 de persoane. Nu vorbim despre câteva camere de hotel, ci despre peste 100 de camere, la care se adaugă, desigur, toate celelalte cheltuieli.”

Și o formație venită din Tennessee pentru a defila prin Manhattan s-a confruntat cu problema cazării prelungite.

Lafe Cook, directorul fanfarei „Dobyns-Bennett”: „Am publicat un mesaj pe rețelele noastre sociale aseară, în jurul orei 19:00. În doar trei ore de la publicarea linkului, am strâns 100.000 de dolari. Când ne-am trezit în această dimineață, suma ajunsese la 220.000 de dolari.”

Furtuna, însoțită de ploi și rafale de vânt care au depășit 110 km/h, a stârnit îngrijorări cu privire la siguranța baloanelor uriașe, care ar fi trebuit să fie manevrate printre zgârie-norii din Manhattan și deasupra mulțimii de spectatori.

Cassidy Phillips, localnic: „Cu ani în urmă, balonul Snoopy s-a izbit de un stâlp de iluminat, iar câteva persoane au fost rănite.”

Ca să-i consoleze pe new-yorkezi pentru distracția ratată, joi seară, primăria a proiectat imaginea unui curcan pe celebrul glob de cristal din Times Square.

Amânarea paradei este însă cel mai mic dintre necazurile care au umbrit Ziua Recunoștinței.

Pe coasta de est, 980.000 de gospodării au rămas fără curent din cauza furtunii, cele mai afectate state fiind Pennsylvania, Virginia, Maryland și New Jersey.

Din cauza carosabilului alunecos, în Ohio, un camion a derapat și a rămas într-o poziție periculoasă. Din fericire, șoferul a scăpat nevătămat, iar echipele de intervenție au reușit să readucă vehiculul pe șosea.

Nici vestul Statelor Unite nu a fost ocolit de fenomenele extreme. În California, valurile uriașe au inundat locuințele din zona de coastă.

Mai multe trenuri au fost anulate după ce apa a afectat infrastructura feroviară.

Și transportul aerian a fost perturbat, dând peste cap planurile de călătorie ale celor care doreau să petreacă sărbătoarea alături de familii.

Cel puțin 460 de zboruri au fost anulate și alte 2.500 au avut întârzieri.