Furtună devastatoare în SUA. Zboruri anulate, drumuri blocate și peste 800.000 de oameni fără electricitate. FOTO
O furtună puternică a lovit SUA de Ziua Recunoștinței, lăsând peste 800.000 de consumatori fără electricitate. Inundațiile și vremea extremă au blocat poduri și drumuri pe Coasta de Est.
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Nivelul apei a atins cote record pe coasta Mid-Atlantic, iar zăpada a acoperit porţiuni din Midwest înainte de a se îndrepta spre sud, relatează news.ro, care citează CNN.
Alte câteva sute de zboruri au fost anulate sau întârziate miercuri, după ce condiţiile meteorologice au perturbat perioada aglomerată de călătorii înaintea Zilei Recunoştinţei.
Parada de Ziua Recunoştinţei organizată de lanţul de magazine Macy’s a fost amânată pentru prima dată în istoria sa.
Americanii care urmăresc această tradiţie la televizor vor trebui să aştepte până sâmbătă, în timp ce newyorkezii s-au bucurat din plin de străzile neobişnuit de goale în această dimineaţă.
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