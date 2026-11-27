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Nivelul apei a atins cote record pe coasta Mid-Atlantic, iar zăpada a acoperit porţiuni din Midwest înainte de a se îndrepta spre sud, relatează news.ro, care citează CNN.

Alte câteva sute de zboruri au fost anulate sau întârziate miercuri, după ce condiţiile meteorologice au perturbat perioada aglomerată de călătorii înaintea Zilei Recunoştinţei.

Parada de Ziua Recunoştinţei organizată de lanţul de magazine Macy’s a fost amânată pentru prima dată în istoria sa.

Americanii care urmăresc această tradiţie la televizor vor trebui să aştepte până sâmbătă, în timp ce newyorkezii s-au bucurat din plin de străzile neobişnuit de goale în această dimineaţă.

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