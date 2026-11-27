La 84 de ani, o femeie din SUA s-a reîntors la serviciu pentru a plăti datoriile soțului. Apoi ceva neașteptat s-a întâmplat
O femeie de 84 de ani din statul american Arkansas a fost nevoită să se întoarcă la muncă după ce și-a cheltuit toate economiile pentru îngrijirea soțului bolnav. Povestea ei a mobilizat donatori care au strâns peste 31.000 de dolari.
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După 50 de ani de căsnicie, Sue Webb și-a pierdut soțul, dar și economiile strânse pentru bătrânețe, folosite pentru a-i acoperi tratamentele și îngrijirea medicală. Ajunsă la 84 de ani, femeia a fost nevoită să se întoarcă la serviciu pentru a-și achita datoriile, însă o campanie de solidaritate organizată de o prietenă i-a schimbat viața, scrie New York Post.
Sue Webb s-a pensionat anticipat pentru a avea grijă de soțul său, Gene, diagnosticat cu Alzheimer și cancer cerebral. Bărbatul a murit în 2017, după o perioadă dificilă în care costurile tratamentelor și ale îngrijirii au consumat toate economiile familiei.
„Am fost căsătoriți timp de 50 de ani. A murit de Alzheimer și cancer cerebral în același timp. A suferit foarte mult”, a povestit femeia, originară din statul american Arkansas, pentru postul de televiziune WFMY.
Și-a cheltuit toate economiile pentru a-și îngriji soțul
După moartea lui Gene, Sue s-a trezit în fața unor datorii medicale considerabile și fără fonduri pentru propria pensionare. Deși lucra în domeniul îngrijirilor paliative și al educației pacienților, femeia a fost nevoită să revină la serviciu, în cadrul Departamentului pentru Afacerile Veteranilor din SUA, pentru a-și achita obligațiile financiare și a-și reface economiile.
Situația sa a impresionat-o pe Tina Alderson, o prietenă apropiată, care a decis că, la 84 de ani, Sue merită în sfârșit să se bucure de pensie. Aceasta a inițiat o campanie de strângere de fonduri pe platforma GoFundMe, pentru a o ajuta să renunțe la muncă.
„Și-a folosit atât pensia ei, cât și pensia soțului pentru a avea grijă de el, precum și toate economiile pe care le aveau. După ce el a murit, a rămas cu toate facturile medicale și cheltuielile pentru îngrijirea pe termen lung. Așa că a trebuit să se întoarcă la muncă”, a explicat Tina Alderson.
La început, campania nu a atras prea multe donații. Situația s-a schimbat după ce Samuel Weidenhofer, un creator de conținut cunoscut pentru promovarea gesturilor de generozitate și solidaritate, a descoperit povestea femeii și a distribuit-o milioanelor sale de urmăritori.
În acea perioadă, Weidenhofer derula o inițiativă prin care își propunea să sprijine veteranii și familiile acestora în toate cele 50 de state americane. Pentru Arkansas, acesta a ales să promoveze cazul lui Sue Webb, contribuind astfel la creșterea vizibilității campaniei.
„A inclus-o în campania sa GoFundMe, intitulată «50 de veterani, 50 de zile și 50 de state». Iar doamna Sue a fost aleasă pentru Arkansas”, a povestit Tina Alderson.
Peste 31.000 de dolari pentru un nou început
Povestea femeii a mobilizat numeroși oameni, iar campania de donații a depășit pragul de 31.000 de dolari. Cu ajutorul banilor strânși, Sue a reușit să achite mai multe cheltuieli importante, inclusiv costul mașinii sale, potrivit WFMY.
În luna mai, femeia s-a pensionat definitiv, după ce a fost diagnosticată cu o afecțiune cardiacă. După ani în care a fost nevoită să muncească pentru a acoperi datoriile medicale rămase în urma soțului său, Sue poate, în sfârșit, să se bucure de perioada de odihnă pe care o merită.
Profund emoționată de sprijinul primit, aceasta le-a transmis un mesaj tuturor celor care au contribuit la campanie.
„Vreau doar să le mulțumesc tuturor celor care au făcut donații. Vă mulțumesc din adâncul inimii”, a spus Sue Webb. „Înseamnă totul pentru mine.”
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