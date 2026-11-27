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În noua formulare, Casa Albă a acuzat deopotrivă Rusia și Ucraina de extinderea conflictului. Pe de altă parte, subliniind dreptul legitim al Ucrainei de a se apăra, responsabili de la Roma și Berlin au criticat Kievul pentru atacarea unor nave rusești în Marea Baltică și în Marea Mediterană.

În urma întâlnirii avute miercuri seara la Mar-a-Lago, Donald Trump și Mark Rutte au difuzat un comunicat în care insistau ca Rusia să evite orice acțiune care ar putea extinde războiul.

Câteva ore mai târziu însă, într-un mesaj publicat pe propria rețea socială, președintele american a modificat versiunea oficială a declarației comune, astfel încât să spună că „Rusia și Ucraina” trebuie să evite astfel de acțiuni. Gând la gând cu oficialii de la Kremlin.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „În ceea ce privește escaladarea conflictului din Ucraina, trimiterea (din comunicatul Rutte – Trump) se referă, se pare, la încercările regimului de la Kiev de a extinde aria geografică a conflictului. Asistăm la activități teroriste ale regimului de la Kiev în Marea Mediterană și în Marea Baltică.”

Pe de altă parte, italienii și nemții și-au exprimat public îngrijorarea față de extinderea conflictului ruso-ucrainean în Marea Baltică și Marea Mediterană.

Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei: „Consider că războiul nu trebuie și nu poate fi extins în zona Mediteranei. Acestea fiind spuse, nu aș condiționa de asta alocarea resurselor europene pentru susținerea Ucrainei, dar am fost și intenționez să rămân foarte clară în această privință în discuțiile cu președintele Zelenski.”

Johann Wadephul, ministrul german de externe: „Dreptul Ucrainei la autoapărare este incontestabil și susținem Ucraina, dar aș atenționa ferm împotriva extinderii geografice a acestui conflict. Rusia atacă Ucraina, iar Ucraina se apără. Și câtă vreme vizează obiective militare, este legitim. Însă nu pot susține o escaladare și o extindere a conflictului.”

Duminica trecută, forțele ucrainene au atacat cu șapte drone maritime și au scufundat, în largul Libiei, corveta „Merkury”, una dintre cele mai noi nave militare ale Rusiei, precum și un cargo folosit pentru a transporta arme. Cu o zi înainte, Ucraina a lansat o dronă și asupra cargoului rusesc Sparta II în Marea Baltică, în largul coastelor Finlandei. Și acesta era încărcat cu arme.

În altă ordine de idei, în timp ce administrația Trump își înmulțește declarațiile de prietenie cu Moscova, Rusia își întețește bombardamentele asupra orașelor ucrainene, vizând cu precădere infrastructura critică.

Volodimir Zelenski: „Vrem ca poziția Statelor Unite să fie una fermă, o poziție clară a Americii.”

Reporter: Vreți să spuneți că SUA nu exercită asupra Rusiei suficientă presiune?

Volodimir Zelenski: „Nu, bineînțeles!”

Reporter: Vreau să vă întreb cum vă simțiți când îl vedeți pe liderul american Donald Trump îmbrățișându-l pe Vladimir Putin, numindu-l «prieten» și publicând acea fotografie?

Volodimir Zelenski: „Eu nu văd lucrurile așa... Desigur, este decizia președintelui Statelor Unite, dar este ciudat. Putin este un agresor și un criminal. Este ca și cum cineva ar fi spus, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, că Hitler îi este bun prieten.”

Întâmplarea face ca Putin să fi fost concomitent și ținta unei ironii lansate de aliatul său de nădejde, liderul de la Minsk. Într-un interviu acordat publicației franceze Le Point, Aleksandr Lukașenko a contestat folosirea trecutului pentru justificarea revendicărilor teritoriale contemporane.

„Să spui astăzi că acest pământ a fost rusesc dintotdeauna… Ei bine, a fost rusesc de la un moment dat. Dar, dacă privim și mai departe în trecut, teritoriile rusești au fost cândva mongole și tătare. Vă amintiți? Atunci ar trebui să dăm toată Rusia înapoi Mongoliei” spune Lukașenko.

Vladimir Putin a justificat în repetate rânduri războiul susținând că Ucraina și teritorii care au făcut parte din Imperiul Rus sau din Uniunea Sovietică aparțin unei așa-numite „Rusii istorice”.