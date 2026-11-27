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Negocierile au fost atât de tensionate, încât cei mai mulți șefi de stat și de guvern au plecat acasă cu o zi mai devreme. Nu doar banii au blocat discuțiile: calculele electorale au cântărit la fel de mult. În joc sunt fondurile europene, pe care România se bazează pentru dezvoltare și agricultură. Președintele Nicușor Dan spune că, pe măsură ce economia crește, România va contribui mai mult la bugetul Uniunii.

România s-a dezvoltat, iar contribuția fiecărei țări la bugetul Uniunii este calculată în funcție de mărimea economiei. Dacă până acum România plătea un euro și primea trei, în viitor va plăti doi euro pentru fiecare trei primiți.

Cât despre negocieri, care au durat 14 ore, tensiunile au fost atât de mari, încât Danemarca, Austria, Suedia și Belgia au refuzat să mai participe la discuțiile în grupuri restrânse, pe care diplomații le-au numit „ședințe de terapie de grup”.

Cât de departe sunt liderii europeni de un compromis a descris cel mai sugestiv premierul Letoniei, care a spus că aceștia par să vină de pe planete diferite.

Disputa este financiară, dar și politică. Diferența dintre cele două tabere reprezintă cel mult 10% din buget. Însă niciun lider nu vrea însă să se întoarcă acasă cu imaginea celui care a cedat, mai ales înaintea unui an cu alegeri importante în Franța, Italia și Polonia.

De o parte sunt statele care plătesc la bugetul european mai mult decât primesc și vor să reducă bugetul, în frunte cu Germania. De cealaltă parte sunt țările, între care și România, care vor să păstreze cel puțin la nivelul actual fondurile pentru agricultură și cele de care depinde dezvoltarea lor.

Președintele Macron a avertizat că nu va mai negocia în 2027, anul alegerilor prezidențiale din Franța. Iar la Bruxelles există temerea că o eventuală victorie a Marinei Le Pen ar schimba radical poziția Franței față de Uniunea Europeană și Ucraina. Vorbim de o distanțare.

Următoarea încercare a liderilor va fi pe 17 decembrie, când se așteaptă să fie un adevărat maraton. Dacă nu ajung la un acord până la sfârșitul acestui an, negocierile ar putea fi reluate abia în octombrie 2027, într-un context politic mult mai dificil.