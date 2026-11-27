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Potrivit Associated Press, în timpul unei întâlniri cu tinerii, la care Putin a participat alături de președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, acesta a discutat cu Raul John Aju, un antreprenor adolescent din India, despre care se spune că ar avea 16 sau 17 ani.

Dezvoltatorul și creatorul de conținut este supranumit „AI Kid of India”.

Putin a avertizat că tinerii ar putea deveni dependenți de răspunsurile generate de IA, în loc să-și dezvolte propria înțelegere sau să memoreze informațiile.

„Ei nu gândesc singuri; pur și simplu reproduc tot ce le oferă mașina. Nu reprezintă oare o amenințare utilizarea inteligenței artificiale în procesul educațional?”, l-a întrebat Putin pe Aju.

Aju a făcut o comparație cu calculatoarele, spunând că elevii ar trebui să stăpânească noțiunile de bază înainte de a folosi tehnologia pentru a-și finaliza temele.

„În acest moment, tuturor copiilor ar trebui să li se predea noțiunile de bază despre orice”, a spus Aju.

Cine este „AI Kid of India”. L-a angajat pe tatăl său

Potrivit postului indian NDTV, Raul Jon Aju, un antreprenor în vârstă de 17 ani din Kerala, a devenit celebru după ce a făcut un selfie cu președintele rus Vladimir Putin la conferința internațională dedicată inteligenței artificiale, desfășurată la Moscova.

Adolescentul a postat momentul și pe pagina sa de Instagram.

„Încă încerc să procesez totul. De la un copil mic care făcea videoclipuri de distracție până la întâlnirea cu președintele Putin la 17 ani, viața mi-a oferit oportunități la care nici măcar nu îndrăzneam să visez”, a scris el pe Instagram.

Ambasada Rusiei l-a descris pe Raul drept „un elev care a creat platforma ThinkCraft”. De asemenea, a precizat că acesta se numără printre tinerii talentați din domeniul AI care au avut întâlniri cu Putin și cu președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev.

Conform relatărilor din presa rusă, întâlnirea cu Putin a avut loc după sesiunea plenară a conferinței.

Cunoscut popular drept „Copilul IA al Indiei”, Raul a atras atenția prin dezvoltarea de instrumente de IA, instruirea oamenilor în această tehnologie și transformarea pasiunii sale pentru inteligența artificială într-un startup.

Interesant este că, în timp ce majoritatea adolescenților le cer taților bani de buzunar, tatăl lui Raul lucrează pentru el și primește un salariu lunar de 2 lakh de rupii, adică aproximativ 2150 de dolari.

Incredibila călătorie a lui Raul a început la vârsta de nouă ani, după ce a învățat singur despre inteligența artificială, și a dus, de atunci, la înființarea unui startup numit AI Realm Technologies, care are acum 15 angajați și a instruit aproape 500.000 de studenți din întreaga lume.

„Am descoperit tehnologia prin editarea video. Când tatăl meu s-a angajat la Adobe, am obținut acces gratuit la toate instrumentele premium, ceea ce mi-a permis să învăț despre IA. După aceea, mi-am creat propriul robot, cunoscut sub numele de MeBot, pentru un proiect școlar de științe”, a declarat el pentru UN News în luna februarie a acestui an.

AI Journey 2026 este o conferință importantă pentru lumea IA. La eveniment participă reprezentanți din țări precum India, China, Rusia, Serbia, Brazilia, Kenya, Kazahstan și Emiratele Arabe Unite.