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Reprezentanții operatorului au avertizat că, dacă nu vor obține rapid finanțarea necesară, compania intenționează să solicite intrarea în faliment, scrie BBC.

Norse Atlantic operează o flotă de 12 aeronave Boeing 787, utilizate pentru zboruri pe distanțe lungi de pe mai multe aeroporturi europene, printre care Londra Gatwick, Roma și Oslo. Înainte de suspendarea curselor, compania promova zboruri din Londra către destinații precum Orlando, Cape Town, Bangkok și Phuket.

Zboruri anulate și pasageri afectați

Suspendarea operațiunilor a dat peste cap mai multe călătorii. O aeronavă urma să plece vineri dimineață din Londra spre Orlando, iar un alt avion era programat să sosească în cursul serii din Cape Town.

Problemele au afectat și compania Pakistan International Airlines (PIA), care închiriase aeronave și echipaje de la Norse Atlantic. PIA a fost nevoită să anuleze joi seară zborurile dintre Londra și Islamabad, respectiv dintre Manchester și Lahore. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, compania pakistaneză a anunțat că, începând de vineri, toate cursele sale din Marea Britanie vor fi operate cu aeronave din propria flotă.

Pasagerii Norse Atlantic încearcă acum să găsească alternative. Fred, un londonez care urma să călătorească săptămâna viitoare la Cape Town pentru nunta unui prieten, a decis să își schimbe rezervarea.

„Ieri a fost anulată exact aceeași cursă cu care urma să călătoresc, așa că am început să-mi fac griji. Am trimis un e-mail către Norse și nu am primit niciun răspuns”, a declarat acesta pentru BBC.

Bărbatul a rezervat un zbor la o altă companie aeriană, însă a trebuit să plătească în plus 1.000 de lire sterline.

O altă pasageră, Claire, din comitatul Herefordshire, se află în prezent în vacanță în Africa de Sud, împreună cu fiica sa. Cele două ar trebui să se întoarcă duminică, dar caută acum o alternativă, care s-ar putea dovedi foarte costisitoare. Femeia a spus că a încercat să contacteze compania, însă a primit doar un răspuns automat, potrivit căruia cineva îi va răspunde în termen de trei zile lucrătoare.

Ce trebuie să facă pasagerii care au bilete rezervate

Organizația britanică pentru protecția consumatorilor Which? le recomandă clienților să nu își anuleze singuri rezervările, deoarece compania nu și-a declarat încă falimentul. O anulare voluntară le-ar putea elimina dreptul la rambursare.

Rory Boland, editorul publicației Which? pentru turism, a explicat că posibilitatea de a recupera banii depinde de modul în care a fost făcută rezervarea și de metoda de plată.

Pasagerii care au cumpărat biletele direct de la Norse Atlantic ar putea solicita rambursarea prin intermediul companiei emitente a cardului de credit sau, în anumite condiții, al băncii care a emis cardul de debit.

Persoanele blocate în străinătate ar trebui să își contacteze asigurătorul, în timp ce turiștii care au cumpărat pachete de vacanță ce includ zboruri Norse Atlantic trebuie să discute cu agenția sau operatorul turistic.

De ce a ajuns compania în pragul falimentului

Norse Atlantic Airways a fost înființată în 2021, ca operator low-cost specializat în zboruri intercontinentale. Compania a intrat pe piață după ce Norwegian s-a retras de pe rutele lung-curier, în urma dificultăților provocate de pandemia de COVID-19.

De la început, Norse Atlantic s-a confruntat cu probleme în obținerea profitului, iar situația s-a agravat în acest an, pe fondul creșterii puternice a prețurilor la combustibil, în contextul războiului din Iran.

Spre deosebire de numeroși operatori aerieni europeni, compania nu își protejează costurile cu combustibilul prin achiziții în avans la prețuri fixe. Astfel, a fost expusă direct creșterilor de pe piață. La un moment dat, costul combustibilului s-a dublat, iar prețurile se mențin semnificativ peste nivelurile de dinaintea conflictului.

În prima jumătate a anului, Norse Atlantic a înregistrat pierderi de 94,6 milioane de dolari.