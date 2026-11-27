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Organizația a organizat, deja, mai multe proteste pe 20 noiembrie în peste 27 de ţări.

Mişcarea îşi propune să aducă împreună tineri, studenţi şi angajaţi din mai multe ţări, care cer mai mulţi bani pentru educaţie, servicii publice şi protecţia mediului, în locul investiţiilor în armată.

Proteste în 400 de orașe

Într-un comunicat publicat după manifestaţiile de săptămâna trecută, organizatorii susţin că aproximativ un milion de tineri şi studenţi au participat la acţiuni desfăşurate în circa 400 de oraşe, sub sloganul "Fight for Our Future, Not Their Wars" ("Luptăm pentru viitorul nostru, nu pentru războaiele lor"). Cifra reprezintă estimarea coaliţiei şi nu a fost confirmată independent.

În relatarea sa din ziua protestului, Reuters a descris manifestaţii cu participare variabilă, de la câteva sute la câteva mii de persoane în mai multe oraşe europene.

Protestele au avut loc într-un context de nemulţumire faţă de creşterea cheltuielilor militare şi de presiune asupra bugetelor pentru educaţie şi servicii sociale.

Mesajele participanţilor au vizat atât politicile guvernelor europene, cât şi priorităţile economice şi militare ale Uniunii Europene.

O mişcare internaţională împotriva reînarmării

Cele cinci revendicări comune ale coaliţiei vizează oprirea militarizării şi a politicilor de reînarmare, abolirea tuturor formelor de serviciu militar, solidaritatea cu populaţiile oprimate, justiţia climatică şi socială, precum şi transformarea radicală a sistemului actual, prin combaterea autoritarismului, represiunii şi extremei drepte.

Manifestul publicat pe site-ul Youth Strike detaliază aceste revendicări şi explică perspectiva din care le susţin organizaţiile participante. Documentul critică explicit rolul NATO, al industriei armamentului şi al companiilor din sectorul combustibililor fosili.

Organizaţiile semnatare susţin că militarizarea şi criza climatică au cauze comune şi critică un sistem economic în care cheltuielile militare şi interesele companiilor ajung să fie puse înaintea nevoilor oamenilor.

Coaliţia cere redirecţionarea fondurilor destinate înarmării către educaţie, sănătate, locuinţe şi servicii publice. Una dintre principalele ţinte ale criticilor este planul european ReArm Europe, redenumit Readiness 2030, care urmăreşte mobilizarea unor resurse de până la 800 de miliarde de euro pentru apărare.

Manifestul solicită, de asemenea, încetarea ocupaţiilor şi a intervenţiilor militare şi exprimă solidaritate cu populaţiile din Palestina, Sudan, Liban, Iran, Venezuela şi Cuba. În cazul Palestinei, organizaţiile cer inclusiv întreruperea relaţiilor guvernelor europene cu Israelul.

România, pe lista țărilor cu proteste

România figurează pe lista ţărilor participante la iniţiativă, prin Youth Strike Romania şi Comitetul Studenţilor din Cluj-Napoca, ambele organizaţii fiind incluse printre susţinătorii manifestului internaţional.

Coaliţia consideră că mobilizarea din 20 noiembrie reprezintă doar începutul unui demers mai amplu şi face apel la colaborarea dintre organizaţiile studenţeşti, mişcările de tineret, sindicate şi alte grupuri sociale, pentru continuarea acţiunilor în lunile următoare.