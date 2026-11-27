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În Transilvania, există sate în care frumusețea stă ascunsă după porți închise. Case ridicate acum un secol sau chiar două, gospodării întregi, șuri spațioase, ziduri care au supraviețuit generațiilor, dar care astăzi se prăbușesc în tăcere: „Cel mai important, în aceste locuri, e faptul că nu vorbim de o simplă restaurare a caselor. Satul redevine viu, prin comunitatea care se formează la interior, din oamenii locului, puținii care au mai rămas, și”veneticii”, adică cei veniți din afară, care cumpără și refac proprietățile. Adică efortul de a restaura vine la pachet cu revigorarea comunităților locale, prin noi locuri de muncă. Atât în turism, cât și în meșteșugurile de care e nevoie pentru lucrările de refacere”, spune Rareș Năstase.

În urmă cu 25-30 de ani, puțini și-ar fi imaginat că șurile în care se adăposteau căruțe, fân sau animale vor deveni camere de oaspeți căutate de turiști veniți din Australia, Statele Unite sau Olanda. La Viscri, Cloașterf, Criț sau Meșendorf, unele dintre primele proiecte de restaurare au pornit de la o idee simplă. Aceea de a da o nouă utilitate, cea de spatii de cazare: „În satele vizitate am găsit și străini care se mută. Poate că nu există compliment mai mare pentru România decât acela de a vedea oameni veniți din țări mai bogate care aleg să-și construiască viitorul aici. Pentru ceva ce Europa de Vest caută din ce în ce mai mult și găsește din ce în ce mai greu. Autenticitate, liniște și comunitate”, spune Rareș.

Nu ratați duminică, de la 18:00, o nouă ediție România, te iubesc! în care vedem cum se fac restaurările, cum arată piața imobiliară și în ce condiții astfel de locuri devin destinații turistice. Emisiunea poate fi urmărită și online, pe VOYO.