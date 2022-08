Zelenski a recunoscut că avea informații de la CIA despre iminența invaziei Rusiei, dar nu a vrut să avertizeze cetățenii

„Să fie, oare, vorba despre o greşeală în comunicarea ireproşabilă a liderului ucrainean de până acum?” se întreabă Le Figaro.

În acest interviu-fluviu, citat de News.ro, pe care Zelenski l-a acordat marţi WP, el a recunoscut că nu a informat poporul despre iminenţa invaziei ruse şi că i-a minimalizat impactul.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky has become an inspiring wartime leader and champion of his country. During an interview with The Post, Zelensky discussed U.S. warnings about Russia preparing to launch a full-scale invasion — and if he believed them. https://t.co/EnVqpFIhAf pic.twitter.com/cEjBGKoM7E